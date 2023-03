Jadwal Bola Sabtu 24 Maret 2023: Timnas Indonesia, Persebaya, Spanyol, dan Israel

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 24 -25 Maret 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Kaulifikasi Euro 2024, dan laga persahabatan FIFA Matchday.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

X

Kompetisi Liga 1 akan kembali menampilkan jadwal laga tunda. Pada hari ini akan ada satu pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

20:30 Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 (Indosiar, Vidio)

Kualifikasi Euro 2024

Baca Juga: Jadwal dan Prediksi Spanyol vs Norwegia di Kualifikasi Euro 2024 Malam Ini

Babak Kualifikasi Euro 2024 sudah dimulai pekan ini. Sebanyak 54 tim peserta akan mulai bersaing untuk berebut tiket putaran final, yang akan berlangsung di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Para peserta dibagi dalam 10 grup, dengan dua tim teratas masing-masing grup akan lolos langsung ke putaran final.

Malam ini akan hadir laga Spanyol Norwegia, Kroasia vs Wales, dan Israel vs Kosovo yang akan disiarkan langsung oleh iNews, MNCTV Sports, RCTI+:

00:00 Armenia vs Turki

00:00 Belarusia vs Swiss

00:00 Israel vs Kosovo

02:45 Andorra vs Romania

02:45 Kroasia vs Wales

02:45 Spanyol Norwegia (iNews).

Timnas Indonesia vs Burundi

Timnas Indonesia akan menghadapi Burundi dalam pertandingan persahabatan FIFA Matchday. Pertandingan pertama dari dua yang dijadwalkan ini akan berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi. Inilah jadwalnya:

20:30 Indonesia vs Burndi (Indosiar, Vidio)

Uji Coba FIFA Matchday

Selain laga Indonesia vs Burundi, rangkaian uji coba antaranegara lainnya juga hadir dalam rangkaian FIFA Matchday. Simak beberapa di antaranya:

18:00 Laos vs Bhutan

19:30 Myanmar vs Kyrgyzstan

21:00 Georgia vs Mongolia

01:00 Suriah vs Thailand

01:00 Uni Emirat Arab vs Tajikistan

01:30 Bahrain vs Palestina

02:45 Jerman vs Peru

05:00 Maroko vs Brasil

10:00 Selandia Baru vs Cina.

Pilihan Editor: Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024: Prancis Hantam Belanda, Belgia Tekuk Swedia

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.