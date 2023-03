Jadwal Bola Sabtu 1 April 2023: Man City vs Liverpool, Bayern vs Dortmund, Juga Ada Barcelona, Inter, Juve, dan Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 1-2 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Banyak laga besar yang akan tersaji malam ini. Di Liga Inggris akan hadir laga Manchester City vs Liverpool. Kedua tim akan berhadapan di Etihad Stadium mulai 18.30 WIB. Selain itu akan hadir pula laga Arsenal vs Leeds, Crystal Palace vs Leicester, dan Chelsea vs Aston Villa

Di Liga Jerman, duel besar Bayern Munchen vs Borussia Dortmund akan jadi menu utama. Kedua tim tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar juara. Dortmund memuncaki klasemen dengan nilai 53 dari 25 laga, unggul satu angka dari Bayern.

Selain pertandingan di atas, malam ini juga akan hadir aksi Barcelona di Liga Spanyol, Inter Milan dan Juventus di Liga Italia, serta Arema FC di Liga 1.

Simak jadwal selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-32)

20:30 Persita vs Arema FC (Indosiar, Vidio)

Liga Inggris

(Pekan Ke-29, live Vido)

18:30 Manchester City vs Liverpool

21:00 Bournemouth vs Fulham

21:00 Arsenal vs Leeds

21:00 Brighton vs Brentford

21:00 Crystal Palace vs Leicester

21:00 Nottingham Forest vs Wolves

23:30 Chelsea vs Aston Villa (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan Ke-27, live Bein Sport, Vidio)

19:00 WIB Girona Vs Espanyol

21:15 WIB Athletic Bilbao Vs Getafe

23:30 WIB Cadiz Vs Sevilla

02:00 WIB Elche Vs Barcelona.

Liga Italia

(Pekan Ke-29, live Bein Sport, Vidio)

20:00 Cremonese vs Atalanta

23:00 Inter vs Fiorentina

01:45 Juventus vs Verona.

Liga Jerman

(Pekan ke-26, live Mola TV)

20:30 Freiburg vs Hertha Berlin

20:30 RB Leipzig vs Mainz

20:30 Schalke vs Bayer Leverkusen

20:30 Union Berlin vs VfB Stuttgart

20:30 Wolfsburg vs Augsburg

23:30 Bayern Munchen vs Dortmund.

Liga Prancis

(Pekan ke-29)

22:00 Auxerre vs Troyes

02:00 Rennes vs Lens.

