Jadwal Liga 1 Jumat 7 April 2023: 3 Pertandingan, PSS Sleman vs Bali United Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Jumat, 7 April 2023, akan menampilkan pertandingan pekan ke-33. Ada tiga laga yang akan digelar, salah satunya disiarkan Indosiar.

Inilah jadwal lengkapnya:

20:30 PSS Sleman vs Bali United (Indosiar, Vidio)

20:30 Madura United vs Arema FC (Vidio)

20:30 Persik Kediri vs Persikabo 1973 (Vidio).

Laga PSS Sleman vs Bali United akan di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Kedua tim sama-sama tampil kurang konsisten dalam lima laga terakhirnya.

PSS Sleman hanya menang sekali dan empat kali kalah dalam periode tersebut. Mereka menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 31.

Bali United juga hanya menang sekali. Namun, mereka masih bisa meraih dua hasil seri. Tim yang gagal mempertahankan gelarnya ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 51, tertinggal 21 angak dari PSM Makassar yang sudah juara.

Dalam lima pertemuan antara kedua tim sebelumnya, Bali United menang dua kali. Sedangkan PSS Sleman menang sekali. Pada pertemuan putaran pertama Liga 1 musim ini, PSS menang 2-1.

Dalam pertandingan lain malam ini, Madura United akan menjamu Arema FC di Gelora Madura Ratu Pamelingan Pemekasan. Madura United ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 49. Arema FC menghunu urutan ke-11 klasemen dengan nilai 41.

Sementara itu, Persik Kediri akan menjamu Persikabo 1973 di Stadion Brawijaya Kediri. Mereka akan berusaha menjaga performa positif setelah terus menang dalam delapan laga terakhirnya.

Persik kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 41. Persikabo ada di urutan ke-14 dengan nilai 38.

