Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-34: Persija vs PSS 5-0, Persib vs Persikabo 1-4; Macan Kemayoran Jadi Runner-up

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Sabtu, 15 April 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-33. Persija Jakarta menang dan finis sebagai runner-up, sehingga berhak atas tiket playoff Piala AFC.

Simak hasil lengkapnya

Persija Jakarta vs PSS Sleman: 5-0

Persib Bandung vs Persikabo 1973: 1-4

Persebaya Surabaya vs Dewa United: 3-0.

Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno,

Persija Jakarta tampil perkasa. Didukung suporter Jakmania di tribun penonton, mereka menang berkat tiga gol Michael Krmencik serta gol penalti Witan Sulaeman dan gol Aji Kusuma.

Dalam laga lain di Gelora Bandung Lautan Api, Persib Bandung dipermalukan Persikabo 1973. Mereka kebobolan oleh gol Lucao, Lucky Oktavianto, Silvio, dan Pedro Henrique. Maung Bandung hanya bisa membalas sekali lewat gol David da Silva.

Dua hasil ini memastikan Persija Jakarta finis di posisi kedua, di bawah PSM Makassar yang sudah juara. Mereka mengemas nilai 66, unggul empat angka dari Persib Bandung.

Dalam laga lain, Persebaya Surabaya menang 3-0 saat menjamu Dewa United. Mereka menempati posisikeenam klasemen dengan nilai 52. Dewa United finis di posisi ke-17 dengan nilai 33.

Klasemen Liga 1



1. PSM Makassar 33 60-28 72

2. Persija Jakarta 34 47-27 66

3. Persib Bandung 34 54-50 62

4. Borneo FC 33 64-37 57

5. Bali United FC 34 67-53 54

6. Persebaya 34 52-45 52

7. Bhayangkara 34 53-44 51

8. Madura United 34 39-36 51

9. Persita 34 43-46 47

10. Persis Solo 34 50-47 44

11. Persik Kediri 34 42-43 44

12. Arema FC 34 32-40 42

13. PSIS 34 44-53 41

14. Persikabo 34 43-48 41

15. Barito Putera 34 44-55 38

16. PSS Sleman 34 34-57 34

17. Dewa United 34 34-53 33

18. Rans FC 34 40-80 19

Jadwal berikutnya, Minggu, 16 April 2023

20.30 PSM Makassar vs Borneo FC (Indosiar, Vidio).