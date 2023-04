Luka Modric Akan Diabadikan sebagai Nama Kompleks Latihan Dinamo Zagreb

TEMPO.CO, Jakarta - Nama pemain Real Madrid, Luka Modric, bakal diabadikan menjadi nama kompleks latihan klub asal Kroasia, Dinamo Zagreb. Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh suporter pemegang token fan Dinamo Zagreb. Kompleks latihan itu berada di sekitar Stadion Maksimir, Zagreb.

Melansir laman resmi klub pada Selasa, 18 April 2023, ada empat kandidat nama yang diambil dari mantan pemain Dinamo Zagreb yang berhasil menjuarai Liga Champions, yaitu Luka Modric, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, dan Mateo Kovacic.

Dari keempat nama tersebut, Modric memperoleh 44,91 persen suara. Kapten timnas Kroasia itu pernah memperkuat Dinamo Zagreb selama lima musim dari 2003 hingga 2008 sebelum pindah ke klub Liga Inggris Tottenham Hotspur.

Keberhasilan Modric diraih saat ia mulai membela Real Madrid pada 2012. Bersama dengan Los Blancos, Modric telah memenangi lima trofi Liga Champions, tiga gelar Liga Spanyol, dan lima trofi Piala Dunia Antarklub.

Modric juga membawa timnas Kroasia untuk pertama kalinya menjadi runner-up Piala Dunia pada 2018. Ia sekali lagi membawa negaranya lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 Qatar.

Pada 2018, Modric mematahkan dua dekade dominasi gelar individu antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi setelah menjuarai Ballon D'or, Best FIFA Men’s Player, dan UEFA Player of The Year. Pemain 37 tahun itu belum memutuskan untuk pensiun dan kini tengah dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Real Madrid.

