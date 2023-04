Daftar Tim yang Lolos dan Jadwal Semifinal Liga Europa dan Liga Conference

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Europa dan Liga Conference sudah tuntas digelar, Jumat dinihari, 21 April 2023. Ada kejutan yang muncul.

Manchester United gagal lolos ke semifinal. Mereka kalah 0-3 di markas Sevilla, sehingga secara agregat tertinggal 2-5.

Di babak semifinal Sevilla akan menghadapi Juventus yang menyingkirkan Sporting Lisbon. Laga semifinal lainnya akan mempertemukan AS Roma dan Bayer Leverkusen.

Liga Conference juga sudah meloloskan empat tim ke babak semifinal. Mereka adalah Fiorentina dan Basel serta West Ham dan AZ Alkmaar yang akan saling berhadapan.

Hasil Liga Europa

(Leg 2 perempat final)

Sevilla vs Manchester United 3-0

(Skor akhir 5-2).

Sporting Lisbon vs Juventus 1-1

(Skor akhir 1-2).

Union Saint-Gilloise vs Bayer Leverkusen 1-4

(Skor akhir 2-5).

AS Roma vs Feyenoord 4-1

(Skor akhir 4-2 setelah babak perpanjangan waktu).

Daftar Tim yang Lolos ke Semifinal Liga Europa

1. Juventus

2. Sevilla

3. AS Roma

4. Bayer Leverkusen.

Babak Semifinal Liga Europa

(Pada 11 dan 18 Mei, mulai 02.00 WIB)

Juventus vs Sevilla

AS Roma vs Bayer Leverkusen.

Hasil Liga Conference

(leg 2 perempat final, live Vidio)

AZ Alkmaar vs Anderlecht

(Skor akhir 0-2)

Fiorentina vs Lech Poznan 3-1

(Skor akhir 7-2)

Nice vs Basel 1-2

(Skor akhir 4-6)

West Ham vs Gent 4-1

(Skor akhir 5-2).

Daftar Tim yang Lolos ke Semifinal Liga Conference

1. Fiorentina

2. Basel

3. West Ham

4. AZ Alkmaar.

Jadwal Semifinal Liga Conference

(Pada 12 Mei dan 19 Mei, mulai 02.00 WIB):

Fiorentina vs Basel

West Ham vs AZ Alkmaar.

