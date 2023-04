Jadwal Bola Minggu 23 April 2023: Ada Man United, Juga Barcelona vs Atletico Madrid dan Juventus vs Napoli

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 23-24 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris, dua laga pekan ke-32 akan hadir. Salah satunya sangat menarik untuk dinantikan: Newcastle vs Tottenham. Kedua tim masih bersaing untuk berebut posisi empat besar. Newcastle di posisi keempat dengan nilai 6, sedangkan Spurs setingkat di bawahnya dengan nilai 53.

Dari ajang Piala FA, akan hadir laga Birghton vs Manchester United di Stadion Wembley. Kedua tim akan berebut tiket final dan sudah dinantikan Manchester City yang sudah melaju dengan mengalahkan Sheffield United.

Sementara itu, jadwal Liga Spanyol malam ini akan menampilkan laga besar Barcelona vs Atletico Madrid. Sedangkan Liga Italia menghadirkan laga menarik Juventus vs Napoli.

Simak jadwal selengkapnya:

Piala FA

(semifinal)

Minggu, 23 April 2023

22:30 Brighton vs Manchester United.

Liga Inggris Pekan Ke-32

(Live Vidio)

Minggu, 23 April 2023

20:00 Bournemouth vs West Ham

20:00 Newcastle vs Tottenham.

Liga Spanyol Pekan Ke-30

Liga Spanyol Pekan Ke-30

Minggu, 23 April 2023

19:00 Elche vs Valencia

21:15 Barcelona vs Atletico Madrid

23:30 Mallorca vs Getafe

Senin, 24 April 2023

02:00 Sevilla vs Villarreal.

Liga Italia Pekan Ke-31

Liga Italia Pekan Ke-31

Minggu, 23 April 2023

17:30 Empoli vs Inter

20:00 Monza vs Fiorentina

20:00 Udinese vs Cremonese

23:00 AC Milan vs Lecce

Senin, 24 April 2023

01:45 Juventus vs Napoli

Liga Jerman Pekan Ke-29

(Live Mola TV)

Minggu, 23 April 2023

20:30 Freiburg vs Schalke

22:30 Bayer Leverkusen vs RB Leipzig

Senin, 24 April 2023

00:30 M'gladbach Union Berlin

Liga Prancis Pekan Ke-32

(live Vidio)

Minggu, 23 April 2023

18:00 Reims vs Strasbourg

20:00 AC Ajaccio vs Brest

20:00 Lorient vs Toulouse

20:00 Nantes vs Troyes

20:00 Nice vs Clermont

22:05 Montpellier vs Rennes

Senin, 24 April 2023

01:45 Lyon vs Marseille.

