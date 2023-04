Jadwal Bola Sabtu 29 April 2023: Timnas U-22, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 29-30 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Timnas U-22 Indonesia, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Timnas U-22 Indonesia hari ini akan memulai perjuangan di SEA Games 2023 Kamboja. Tim asuhan Indra Sjafri akan melawan Filipina. Aksi para pemain U-22 akan disiarkan langsung RCTI. Mereka mengusung target juara dalam pesta olahraga Asia Tenggara ini.

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-34. Malam ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, yakni Crystal Palace vs West Ham, Brentford vs Nottingham, Brighton vs Wolves.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadal pekan ke-32. Malam ini akan hadir aksi Real Madrid yang akan menghadapi Almeria dan Barcelona yang melawan Real Betis.

Kedua tim sama-sama akan berjuang bangkit setelah kalah pada pekan sebelumnya. Barcelona kini memuncaki klasemen dengan nilai 76, unggul 11 angka dari Madrid.

Dari Liga Italia akan hadir dua laga pekan ke-32, yakni AS Roma vs AC Milan dan Torino vs Atlanata. Napoli baru akan bermain Minggu malam, melawan Salernitana.

Napoli kini memuncaki klasemen Serie A dengan nilai 78, unggul 11 angka dari Laio. Mereka akan juara bila menang dalam laga nanti dalam pertandingan Lazio gagal mengalahkan Inter Milan.

Liga Jerman pekan ke-30 akan menampilkan sejumlah laga, termasuk Schalke vs Werder Bremen, Eintracht Frankfurt vs Augsburg, dan RB Leipzig vs Hoffenheim. Sedangkan Liga Prancis pekan ke-33 akan menghadirkan Lille vs AC Ajaccio.

Simak jadwal bola selengkapnya:

SEA Games 2023

16:00 Timnas U-22 Indonesia vs Filipina (RCTI).

Liga Inggris

(Pekan ke-34, live Vidio)

18:30 Crystal Palace vs West Ham

21:00 Brentford vs Nottingham

21:00 Brighton vs Wolves

Liga Spanyol

(Pekan ke-32. live Bein Sport, Vidio)

21:15 Elche vs Rayo Vallecano

23:30 Real Madrid vs Almeria

02:00 Barcelona vs Betis

Liga Italia

(Pekan ke-32, live Bein Sport, Vidio)

23:00 AS Roma vs AC Milan

01:45 Torino vs Atalanta.

Liga Jerman

(Pekan ke-30, live Mola TV)

20:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg

20:30 Köln vs Freiburg

20:30 RB Leipzig vs Hoffenheim

20:30 Union Berlin vs Bayer Leverkusen

20:30 VfB Stuttgart vs B. M'gladbach

23:30 Schalke vs Werder Bremen

Liga Prancis

(Pekan ke-33, live Vidio)

22:00 Lille vs AC Ajaccio.

