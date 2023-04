Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-32: Barcelona vs Betis 4-0, Real Madrid vs Almeria 4-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 29-30 April 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-32. Barcelona dan Real Madrid sama-sama menang.

Barcelona menang 4-0 saat menjamu Real Betis di Camp Nou. Kubu lawan harus bermain dengan 10 orang dalam kedudukan tertinggal 1-0.

Gol-gol Barcelona dicetak oleh Andreas Christensen (menit 14), Robert Lewandowski (36), Raphinha (39), dan gol bunuh diri Guide Roriguez (82).

Betis harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-33. Edgar Gonzalez mendapat kartu kuning kedua.

Kemenangan ini menjadi kebangkitan bagi Barca, yang pekan sebelumnya kalah 1-2 dari Rayo Vallecano. Hasil ini juga kian mendekatkan mereka ke gelar juara.

Blaugrana kini mapan di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 79 dari 32 laga. Dengan enam laga tersisa mereka kini unggul 11 poin dari Real Madrid. Betis ada di posisi keenam dengan nilai 49.

Dalam pertandingan lain, Real Madrid menang 4-2 saat menjamu Almeria. Mereka bangkit setelah pekan lalu kalah 2-4 dari Girona.

Tiga gol Madrid dicetak Karim Benzema (5, 17, 41). Satu gol lainnya diceploskan Rodrygo (47). Sedangkan gol Almeria didapat dari Lazaro (45) dan Lucas Robertone (61).

Real Madrid kini mengemas nilai 68. Sedangkan Almeria di posisi ke-15 dengan nilai 33.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-32 masih akan hadir pada Minggu malam, termasuk menampilkan laga Valladolid vs Atletico Madrid, Cadiz vs Valencia, dan Villarreal vs Celta Vigo.

