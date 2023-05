Jadwal Bola Selasa 2 Mei 2023: Ada SEA Games 2023, Barcelona, Real Madrid, Juga Arsenal vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 2-3 Mei 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan sepak bola SEA Games 2023.

Jadwal Liga Inggris akan menampilkan laga pekan ke-34. Malam ini akan hadir satu pertandingan besar: Arsenal vs Chelsea, yang berlangsung di Emirates Stadium.

Arsenal akan berjuang mengejar kemenangan agar bisa merebut kembali puncak klasemen. Mereka ada di posisi kedua dengan nilai 75 dari 33 laga, tertinggal satu angka dari Manchester City yang baru bermain 32 kali.

Adapun Chelsea akan berusaha merebut kemenangan pertamanya di bawah arahan pelatih sementara Frank Lampard. Mereka kini terpuruk di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 39.

Liga Spanyol akan mulai menghadirkan jadwal pekan ke-32. Malam ini, Barcelona dan Real Madrid akan kembali bersaing. Barcelona kini memuncaki klasemen dengan nilai 79. Mereka unggul 11 angka dari Madrid.

Malam ini, Barcelona akan menjamu Osasuna. Sedangkan Madrid menyambangi markas Real Sociedad.

Dari Liga Prancis akan hadir satu laga pekan ke-33. Toulouse akan menjamu Lens.

Jadwal bola hari ini juga akan menampilkan pertandingan SEA Games 2023. Myanmar U-22 akan melawan Timor Leste U-22, sedangkan Filipina U-22 menghadapi Kamboja U-22.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga Inggris Pekan Ke-34

(Live Vidio)

02:00 Arsenal vs Chelsea.

Liga Spanyol Pekan Ke-33

(Live Bein Sport, Vidio)

00:30 Almeria vs Elche

00:30 Barcelona vs Osasuna

03:00 Real Sociedad vs Real Madrid

Liga Prancis Pekan Ke-33

(Live Vidio)

02:00 Toulouse vs Lens.

SEA Games 2023

16:00 Myanmar U-22 vs Timor Leste U-22

19:00 Filipina U-22 vs Kamboja U-22.

