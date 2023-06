Jadwal Bola Kamis 15 Juni 2023: Argentina vs Australia dalam FIFA Matchday, Spanyol vs Italia di Semifinal UEFA Nations League

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dini hari, 15-16 Juni 2023, akan menampilkan pertandingan FIFA Matchday dan UEFA Nations League.

Laga FIFA Matchday malam ini antara lain akan menghadirkan laga Timnas Argentina vs Australia. Kedua Tim akan berhadapan di Cina mulai 19.00 WIB dengan disiarkan oleh Net TV.

Bagi Argentina, ini adalah laga pertama dari dua yang dijadwalkan dalam Tour Asia. Setelah melawan Australia, tim juara dunia ini akan menghadapi Indonesia di Jakarta pada 19 Juni.

Selain Argentina vs Australia, jadwal FIFA matchday malam ini juga akan menampilkan aksi sejumlah negara Asia Tenggara: Filipina vs Nepal, Singapura vs Papua Nugini, Kamboja vs Bangladesh, dan Vietnam vs Hong Kong.

Sementara itu ajang UEFA Nations League akan menghadirkan pertandingan semifinal antara Spanyol dan Italia, yang akan berlangsung di Belanda. Pemenang laga ini sudah dinantikan oleh Kroasia, yang lolos ke final dengan mengalahkan Belanda 4-2.

Jadwal bola selengkapnya:

Laga Persahabatan FIFA Matchday

17:10 Jepang vs El Salvador

18:00 Filipina vs Nepal

18:00 Vanuatu vs Mongolia

18:30 Singapura vs Papua Nugini

19:00 Argentina vs Australia (Net TV)

19:00 Jamaika vs Qatar

19:00 Kamboja vs Bangladesh

19:30 Vietnam vs Hong Kong

UEFA Nations League

01:45 Spanyol vs Italia.

