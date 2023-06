Pelatih Timnas Palestina Puji Penampilan Timnas Indonesia Usai Laga, Doakan Beruntung Lawan Timnas Argentina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih timnas Palestina Makram Dabboub memuji penampilan timnas Indonesia usai laga FIFA Matchday kedua tim di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Rabu malam, 14 Juni 2023. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-0.

Makram Dabboub mengatakan banyak pemain timnas Indonesia yang sangat cepat ketika ketika menyerang. Dia menyoroti dua pemain, yakni Elkan Baggott dan Marc Klok.

“Pemain nomor 30 (Elkan Baggott) dan 23 (Marc Klok) bisa diandalkan,” kata Makram Dabboub dalam konferensi pers usai laga.

Ia menilai pertandingan FIFA Matchday timnas Indonesia vs Palestina berjalan sangat menarik. Mereka mengambil banyak pembelajaran dari laga ini. Mengenai skor akhir, dia tak mau berkomentar.

Timnas Palestina dan Indonesia sama-sama memiliki sejumlah peluang mencetak gol. Namun, kedua kesebelasan sama-sama kesulitan menjebol gawang lawan.

Menurut dia, tim asuhannya sempat menguasai permainan dan bisa mengontrol tim tuan rumah pada 15 menit awal. "Tapi setelah itu kami kehilangan kontrol karena kekuatan Timnas Indonesia sangat bagus,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Markam Dabboub menyampaikan pesan untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Argentina pada FIFA Matchday pada Senin, 19 Juni 2023. “Semoga menang dan beruntung melawan Argentina. We wish all of the best for Indonesia,” ujarnya.

