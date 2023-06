Gabung Inter Miami, Lionel Messi akan Terima Gaji Lebih Besar dari Para Pemain NFL

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepindahan Lionel Messi ke Inter Miami akan menjadikan bintang timnas Argentina itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di liga Amerika Utara. Messi juga akan membawa pulang gaji lebih besar daripada pemain mana pun yang saat ini aktif di National Football League (NFL).

Menurut berbagai laporan yang dikutip AS pada Senin, 19 Juni 2023, pemenang Piala Dunia 2022 itu akan mendapatkan gaji US$ 54-60 juta atau Rp 810-900 miliar. Jumlah itu melebihi gaji yang diperoleh quarterback tim NFL Baltimore Ravens, Lamar Jackson. Jackson baru-baru ini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di NFL, dengan gaji US$ 52 juta per tahun.

Masalah besar bagi pemain NFL adalah batas gaji, yang pada dasarnya membatasi jumlah uang yang dapat dibelanjakan tim NFL untuk kontrak pemain, termasuk gaji pokok dan bonus. Salary cap diterapkan sebagai cara liga untuk mengontrol pengeluaran gaji pemain dan membatasi risiko keuangan.

Pemain Bergaji Tertinggi di NFL

Dengan kenaikan gaji dalam kontraknya, Lamar Jackson menjadi pemain dengan bayaran tertinggi selama offseason untuk musim NFL berikutnya. Namun itu masih lebih kecil dari yang akan diterima mantan bintang Barcelona di Inter Miami.

Pemain NFL bergaji tertinggi kedua adalah quarterback Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, yang juga menerima kontrak baru senilai US$ 51 juta per tahun. Tempat ketiga diduduki oleh Aaron Rodgers, yang menandatangani kontrak dengan New York Jets dengan gaji US$ 50,21 juta.

