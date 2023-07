Jadwal Liga 1 Pekan Kedua Dimulai 7 Juli 2023: Ada Arema FC vs Persib Bandung dan PSS vs Persis Solo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 memasuki pekan kedua. Sejumlah laga besar akan tersaji mulai Jumat, 7 Juli 2023 seperti laga PSS Sleman melawan Persis Solo dan Arema FC melawan Persib Bandung.

Arema FC harus melakoni laga kandang di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Tim berjuluk Singo Edan tersebut berusaha mengincar kemenangan pertama setelah menelan kekalahan dari Dewa United pada laga perdana.

Usaha Arema FC menemui tantangan berat. Mereka harus menghadapi Persib Bandung yang juga mengincar kemenangan pertama. Tim Maung Bandung asuhan Luis Milla hanya bermain imbang 1-1 dengan Madura United pada laga pekan pertama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 2 Juli 2023.

Persib diuntungkan dari hal rekor pertemuan. Pada Liga 1 musim lalu, Persib mampu menang dalam dua pertemuan dengan Arema FC. Mereka unggul 1-0 di Bandung dan menang 2-1 di Malang. Dalam tiga pertemuan sebelum itu, Persib juga mampu dua kali menang dan Arema menang sekali.

Selain itu, Derby Jawa Tengah juga akan terjadi antara PSS Sleman vs Persis Solo. PSS akan berusaha meneruskan tren positif setelah meraih kemenangan mengejutkan atas Bali United, sedangkan Persis Solo berusaha bangkit setelah kalah dari Persebaya Surabaya pada pekan pertama.

Laga lainnya, juara bertahan PSM Makassar berusaha ke jalur kemenangan saat menghadapi Dewa United. Adapun Bali United akan melakoni laga tandang melawan Borneo FC, sedangkan Madura United akan menghadapi laga besar sesama tim asal Jawa Timur, Persik Kediri.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan Kedua

Jumat, 7 Juli 2023

15.00 WIB PSS Sleman vs Persis Solo

19.00 WIB Arema FC vs Persib Bandung

Sabtu, 8 Juli 2023

15.00 WIB Persebaya Surabaya vs Barito Putera

15.00 WIB PSM Makassar vs Dewa United

19.00 WIB Persita Tangerang vs PSIS Semarang

19.00 WIB Borneo FC vs Bali United

Minggu, 9 Juli 2023

15.00 WIB Madura United vs Persik Kediri

19.00 WIB Bhayangkara FC vs RANS Nusantara FC

19.00 WIB Persikabo 1973 vs Persija Jakarta

Klasemen Liga 1 Sementara







