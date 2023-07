Jadwal Liga 1 Pekan Ketiga: Ada Persib Bandung vs Dewa United dan Persik Kediri vs Arema FC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 memasuki pekan ketiga. Sejumlah laga besar akan tersaji pada pekan pertandingan yang akan dimulai pada Jumat, 14 Juli 2023.

Laga Persikabo 1973 vs PSM Makassar akan menjadi laga pembuka pekan ketiga. Bertanding di Stadion Pakansari, kedua tim akan mencari kemenangan pertama musim ini. Persikabo 1973 dan PSM Makassar, yang berstatus juara bertahan, terdampar di peringkat ke-15 dan ke-16 klasemen Liga 1 sementara.

Persib Bandung memiliki misi yang sama. Tim asuhan Luis Milla punya hasrat meraih kemenangan pertama musim ini saat menjamu Dewa United pada pekan kedua. Dari dua laga menghadapi Madura United dan Arema FC, Maung Bandung harus puas bermain imbang.

Laga pekan ketiga akan menjadi pertandingan sulit Persib Bandung. Mereka akan menghadapi Dewa United yang berhasil menang pada dua laga awal menghadapi Arema FC dan PSM Makassar. Kemenangan membuat tim yang bermarkas di Indomilk Arena bertengger di peringkat kedua.

Derby Jawa Timur juga akan tersaji pada pekan ketiga Liga 1. Persik Kediri akan menghadapi Arema FC di Stadion Brawijaya pada Sabtu, 15 Juli 2023. Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan pada kompetisi musim ini.

Adapun Bali United berusaha keluar dari tren buruk awal musim saat menjamu Madura United. Serdadu Tridatu asuhan pelatih Stefano Cugurra masih terdampar di dasar klasemen Liga 1 setelah menelan kekalahan dari PSS Sleman dan Borneo FC.

Berikut jadwal Liga 1 pekan ketiga selengkapnya.

Jumat, 14 Juli 2023

15.00 WIB Persikabo 1973 vs PSM Makassar

15.00 WIB Barito Putera vs PSS Sleman

19.00 WIB Persib Bandung vs Dewa United

Sabtu, 15 Juli 2023

15.00 WIB RANS Nusantara FC vs Persita Tangerang

15.00 WIB Persik Kediri vs Arema FC

19.00 WIB Persis Solo vs Borneo FC

19.00 WIB Bali United vs Madura United

Minggu, 16 Juli 2023

15.00 WIB PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya

19.00 WIB Persija Jakarta vs Bhayangkara FC

Klasemen Liga 1 hingga pekan kedua.