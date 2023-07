Manchester United Segera Selesaikan Kesepakatan dengan Kiper Inter Milan Andre Onana

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United di ambang mencapai kesepakatan kontrak dengan kiper Inter Milan Andre Onana. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano dalam unggahannya di media sosial pada Jumat, 14 Juli 2023, klub berjulukan Setan Merah itu telah mengajukan proposal lisan terakhir mereka kepada Inter.

Setelah pendekatan MU sebelumnya ditolak, laporan tersebut menyatakan bahwa klub Liga Inggris itu telah mengajukan penawaran senilai 50 juta euro atau Rp 834,4 miliar, dengan struktur tambahan 5 juta pound juga sedang dibahas. Setelah ini disepakati, kesepakatan seharusnya akan selesai.

BREAKING: Manchester United are now closing in on André Onana deal as final verbal proposal has been made during talks today. #MUFC

Understand it’s €50m fee plus €5m add ons.

Structure of add ons being discussed then… done deal.

It’s imminent, as expected. pic.twitter.com/o4aRP8YCWr