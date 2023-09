Jadwal Bola Kamis 21 September 2023: Timnas U-24 di Asian Games, PSM di Piala AFC, Juga Ada Liga Europa dan Liga Conference

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari, 21-22 September 2023, akan menampilkan pertandingan Asian Games 2023, Piala AFC, Liga Europa, dan Liga Conference.

Dari Asian Games 2023, ada aksi Timnas U-24 Indonesia melawan Taiwan. Laga kedua tim akan berlangsung mulai 15:00 WIB dengan disiarkan RCTI. Indonesia memburu kemenangan kedua setelah mengalahkan Kirgistan 2-0.

Dari ajang Piala AFC, klub Indonesia PSM Makassar akan menjalani laga pertama di babak penyisihan grup di kandang klub Vietnam Hai Phong. Kedua tim berlaga di Grup H yang juga diisi Sabah dan Hougang.

Dari Liga Europa ada aksi LASK vs Liverpool yang disiarkan SCTV. Ajax vs Marseille juga disiarkan langsung stasiun televisi yang sama.

Dari Liga Conference ada aksi Fiorentina dan Aston Villa dalam pertandingan berbeda.

Jadwal bola selengkapnya:

Asian Games 2023

Kamis, 21 September 2023

15.00 Indonesia vs Taiwan (RCTI, Vidio)

15.00 India vs Bangladesh

15.00 Kuwait vs Bahrain

15.00 Mongolia vs Arab Saudi

18.30 Kirgistan vs Korea Utara

18.30 Iran vs Vietnam

18.30 Mynamar vs Cina

18.30 Thialand vs Korea Selatan.

Piala AFC

Kamis, 21 September 2023

19:00 Hai Phong vs PSM Makassar.

Liga Europa

(Pekan pertama, live Vidio)

Kamis, 21 September 2023

23:45 LASK vs Liverpool (SCTV)

23:45 Bayer Leverkusen vs Hacken

23:45 Panathinaikos vs Villarreal

23:45 Qarabag vs Molde

23:45 Rennes vs Maccabi Haifa

23:45 Royale Union vs SG Toulouse

23:45 Servette vs Slavia Prague

23:45 Sheriff Tiraspol vs AS Roma.

Jumat, 22 September 2023

02:00 Ajax vs Marseille (SCTV)

02:00 Atalanta vs Rakow

02:00 Brighton vs AEK Athens FC

02:00 Olympiacos Piraeus vs Freiburg

02:00 Rangers vs Betis

02:00 Sparta Prague vs Aris

02:00 Sturm Graz vs Sporting CP

02:00 West Ham vs TSC.

Liga Conference

(Pekan pertama)

Kamis, 21 September 2023

23:45 Eintracht Frankfurt vs Aberdeen

23:45 Fenerbahce vs Nordsjaelland

23:45 Ferencvaros vs Cukaricki

23:45 Genk vs Fiorentina

23:45 HJK vs PAOK

23:45 Legia vs Aston Villa

23:45 Ludogorets vs Trnava

23:45 Zrinjski vs AZ Alkmaar.

Jumat, 22 September 2023

02:00 Club Brugge vs KV Besiktas

02:00 Dinamo Zagreb vs FC Astana

02:00 FK Zorya vs Luhansk Gent

02:00 Lugano vs Bodo/Glimt

02:00 Maccabi Tel Aviv vs Breidablik

02:00 Plzen vs FC Ballkani

02:00 Slovan Bratislava vs Klaksvik.

