Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Sabtu 23 September 2023: Persebaya vs Arema FC, Bhayangkara vs Persib Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-2024 kian mendekati paruh musim. Persaingan di papan bawah dan papan atas berlangsung semakin menarik.

Pada Sabtu ini, 23 September 2023, ada tiga pertandingan pekan ke-13 yang akan berlangsung. Pada sore hari ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni Persikabo 1973 vs Persik Kediri dan Persebaya Surabaya vs Arema FC.

Laga Persebaya Surabaya vs Arema FC akan disiarkan langsung Indosiar. Persebaya saat ini menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 18 dari 12 laga. Arema FC masih terpuruk di zona degradasi. Mereka menempati posisi ke-16 dengan nilai 10.

Pada sore hari juga ada duel Persikabo 1973 vs Persik Kediri. Ini jadi bentrokan dua tim papan bawah. Persikabo ada di posisi ke-17 dengan nilai 9, tertinggal 3 poin dari Persik di urutan ke-15.

Pada malam hari, ada laga menarik yang akan tersaji: Bhayangkara FC vs Persib Bandung. Pertandingan ini pun akan disiarkan Indosiar.

Bhayangkara tengah terpuruk di dasar klasemen dengan hanya mengantongi satu kemenangan dari 12. Mereka mengemas nilai 6.

Persib Bandung ada di posisi kesembilan dengan nilai 18 dari 12 laga. Mereka baru saja mengalahkan Persikabo 2-0.

Jadwal Liga 1 Hari Ini

Sabtu, 23 September 2023

15.00 Persikabo vs Persik Kediri (Vidio)

15.00 Persebaya Surabaya vs Arema FC (Indosiar, Vidio)

19.00 Bhayangkara FC vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

