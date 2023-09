Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-13: PSS Sleman vs Madura United 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Madura United hanya mampu membawa pulang satu poin karena hanya bermain imbang 1-1 di kandang PSS Sleman pada laga pekan ke-13 Liga 1 2023-2024, Minggu 24 September.

Bertarung di Stadion Maguwoharjo, PSS Sleman unggul lebih dulu lewat aksi Hokky Cara pada menit ke-37. Namun, Madura United membalas via gol Malik Risaldi di menit ke-54.

Hasil imbang tak mempengaruhi posisi Madura United di puncak klasemen Liga 1 2023-2024. Namun, jarak dengan rival tentu kian menipis. Mereka mengemas nilai 27 dari 13 laga, unggul lima angka dari Borneo FC yang belum menjalani pertandingan ke-13.

Sementara, PSS Sleman cukup beruntung dengan tambahan poin ini, naik menembus zona sepuluh besar. Mereka menempati posisi kesembilan dengan nilai 19.

Jadwal Liga 1 pekan ke-13 masih akan hadir malam ini, menampilkan laga Persija Jakarta vs Bali United.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-13

Jumat, 22 September 2023

Rans Nusantara vs Persis Solo 1-2

Persita Tangerang vs Dewa United 1-0

PSIS Semarang vs Barito Putera 1-0.

Sabtu, 23 September 2023

Persikabo vs Persik 2-3

Persebaya Surabaya vs Arema FC 3-1

Bhayangkara FC vs Persib Bandung 1-2.

Minggu, 24 September 2023

PSS Sleman vs Madura United 1-1.

19.00 Persija vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Senin, 25 September 2023

19.00 PSM vs Borneo FC (Indosiar, Vidio)

Klasemen Liga 1