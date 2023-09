Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-13, Jadwal Live Pekan Ke-14, Top Skor, dan Klasemennya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 2023/2024 pekan ke-13 sudah tuntas digelar. Jadwal pekan berikutnya akan berlangsung akhir minggu ini.

Sejumlah hasil menarik tersaji pada pekan ke-13. Juara bertahan PSM Makassar kalah 0-1 dari Borneo FC. Penguasa klasemen Madura United hanya bermain imbang, seperti juga Persija Jakarta. Sedangkan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya sama-sama menang.

Simak Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-13

Jumat, 22 September 2023

Rans Nusantara vs Persis Solo 1-2

Persita Tangerang vs Dewa United 1-0

PSIS Semarang vs Barito Putera 1-0.

Sabtu, 23 September 2023

Persikabo vs Persik 2-3

Persebaya Surabaya vs Arema FC 3-1

Bhayangkara FC vs Persib Bandung 1-2.

Minggu, 24 September 2023

PSS Sleman vs Madura United 1-1

Persija vs Bali United 1-1.

Senin, 25 September 2023

Borneo FC vs PSM Makassar 1-0.

Jadwal Liga 1 Pekan Ke-14

Persaingan klub-klub peserta akan kembali berlangsung pada pekan ke-14. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Jumat hingga Minggu, 29 September - 1 Oktober 2023.

Simak jadwal selengkapnya:

Jumat, 29 September 2023

15.00 Barito Putera vs RANS Nusantara (Vidio)

19.00 Bali United vs Persikabo (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 20 September 2023

15.00 Dewa United vs Persebaya (Indosiar, Vidio)

15.00 Arema FC vs PSS (Vidio)

15.00 PSIS vs PSM (Vidio)

19.00 Persik vs Bhayangkara FC (Vidio)

19.00 Persis Solo vs Persija (Indosiar, Vidio).

Minggu, 1 Oktober 2023

15.00 Madura United vs Borneo FC (Indosiar, Vidio)

19.00 Persib vs Persita (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1