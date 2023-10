Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ketujuh: Chelsea Kalahkan Fulham 2-0, Mudryk Cetak Gol Perdana

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea berhasil mengalahkan Fulham dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga Inggris pekan ketujuh di Craven Cottage, Selasa dinihari, 3 September 2023.

Kemenangan dengan dua gol ini mengakhiri paceklik gol mereka yang berlangsung dalam tiga pertandingan liga. Sebelum melawan Fulham, mereka juga baru mencetak lima gol dalam enam pertandingan musim ini.

Mykhailo Mudryk mencetak gol pertamanya untuk The Blues. Pada menit ke-18, pemain sayap Ukraina ini menerima umpan silang dari Levi Colwill dan berhasil menaklukkan kiper Fulham Bernd Leno. Itu adalah gol pertama Mudryk sejak bergabung dengan Chelsea sembilan bulan lalu.

Semenit kemudian Armando Broja juga mencetak gol. Ia merayakan kembalinya dia dari cedera dengan menjebol gawang lawan setelah memanfaatkan pertahanan buruk lawan. Broja, yang tampil menggantikan Nicolas Jackson yang terkena skorsing, melakukan tampilan pertamanya sejak mengalami cedera lutut pada akhir tahun 2022.

Kemenangan liga kedua ini membuat Chelsea naik ke peringkat 11 dengan delapan poin. Mereka melompati Fulham yang berada di peringkat ke-13 berkat keunggulan karena selisih gol.

Baca Juga: Jadwal Live dan Prediksi Fulham vs Chelsea di Pekan Ketujuh Liga Inggris Senin Malam Ini 2 Oktober

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ketujuh

Sabtu, 30 September 2023

Aston Villa vs Brighton 6-1

Bournemouth vs Arsenal 0-4

Everton vs Luton 1-2

Manchester Utd vs Crystal Palace 0-1

Newcastle vs Burnley 2-0

West Ham vs Sheffield Utd 2-0

Wolves vs Manchester City 2-1

Tottenham vs Liverpool 2-1.

Minggu, 1 Oktober 2023

Nottingham vs Brentford 1-1

Selasa, 3 Oktober 2023

Fulham vs Chelsea 0-2

Klasemen Liga Inggris

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan