Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari 5 Oktober: Dortmund vs AC Milan 0-0, Newcastle vs PSG 4-1; Barcelona dan Man City Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 4-5 Oktober 2023, menampilkan ragkaian laga pekan kedua. Newcastle United mengalahkan PSG, Barcelona dan Manchester City menang, sedangkan AC Milan ditahan Dortmund.

Kejutan besar terjadi di Grup F. Newcastle United menang 4-2 saat menjamu PSG. Persaiangan di grup ini pun menjadi lebih menarik karena pada laga lain Dortmund dan AC Milan berakhir 0-0.

Newcastle mendiminasi laga kandangnya itu. Mereka mendapat gol dari Miguel Almiron, Dan Burn, Sean Longstaff, dan Fabian Schar. Sedangkan gol PSG diceploskan Lucas Hernandez.

Kini Newcastle memuncaki klasemen Grup F dengan nilai 4. PSG ada di posisi kedua dengan nilai 3. AC Milan dan Dortmund ada di urutan berikutnya dengan nimai 2 dan 1.

Dalam pertandingan lain, juara bertahan Manchester City menang 3-1 di kandang PB Leipzig. Gol-gol Man City dicetak Phil Foden, Julian Alvarez, dan Jeremy Doku. Sedangkan gol Leipzig diceploskan Lios Openda.

Man City kini memuncaki klasemen Grup G dengan nilai 6. Leipzig di posisi kedua dengan nilai 3. Red Star Belgrade dan Young Boys yang bermain imbang 2-2 sama-sama mengemas nilai 1.

Sementara itu, dari Grup H, Barcelona menang 1-0 saat berlaga di markas FC Porto. Kemenangan tersebut dipastikan oleh gol Ferran Torres.

Kini Barcelona memuncaki klasemen Grup H dengan nilai 6. Porto di posisi kedua dengan nilai 3, sama dengan Shkatar Donetsk yang dalam laga lain menang 3-2 di markas Antwerp.

Hasil Liga Champions Pekan Kedua

Rabu, 4 Oktober 2023

Atletico Madrid vs Feyenoord 3-1

Antwerp vs Shakhtar Donetsk 2-3.

Kamis, 5 Oktober 2023

Red Star Belgrade vs Young Boys 2-2

Dortmund vs AC Milan 0-0

Newcastle vs PSG 4-1

RB Leipzig vs Man City 1-3

Porto vs Barcelona 0-1

Celtic vs Lazio 1-2.