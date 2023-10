Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Minggu Dinihari 8 Oktober: Real Madrid Hantam Osasuna 4-0, Jude Bellingham Bikin Brace

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid menang 4-0 saat menjamu Osasuna pada pekan kesembilan Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu dinihari, 8 Oktober 2023. Mereka pun memantapkan posisinya di puncak klasemen.

Jude Bellingham tampil cemerlang. Ia memborong dua gol, pada menit kesembilan dan 54. Gol Los Blancos lainnya diceploskan Vinicius Junior (65) dan Joselu (70).

Kemenangan ini membuat Real Madrid kokoh di puncak klasemen. Tim asuhan Carlo Ancelotti ini mengemas nilai 24 poin dari sembilan laga. Osasuna menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 10.

Madrid kini unggul dua poin dari Girona yang dalam laga lain menang 1-0 dari Cadiz. Mereka juga sudah terpatu empat angka dari Barcelona yang baru akan bermain Minggu malam ini, di markas Granada.

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, live Bein Sport dan Vidio)

Sabtu, 7 Oktober 2023

Athletic Club vs Almeria 3-0

Cadiz vs Girona 0-1

Real Madrid vs Osasuna 4-0

Mallorca vs Valencia 1-1

Sevilla vs Rayo Vallecano 2-2.

Minggu, 8 Oktober 2023

19:00 Villarreal vs Las Palmas

21:15 Atletico Madrid vs Real Sociedad

23:30 Celta Vigo vs Getafe

Senin, 9 Oktober 2023

02:00 Granada vs Barcelona

23:30 Deportivo Alaves vs Real Betis.

