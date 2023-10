Jadwal Bola FIFA Matchday 12-18 Oktober: Kualifikasi Euro 2024, Kualifikasi Piala Dunia 2026, Laga Persahabatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada dua pekan ini akan menampilkan rangkaian pertandingan FIFA Matchday. Ada laga kualifikasi Euro 2024, Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Amerika Latin, juga ada laga persabahatan.

Inilah jadwal selengkapnya:

Jadwal Kualifikasi Euro 2024

Kualifikasi Euor 2024 akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan ketujuh dan kedelapan. Sejumlah laga besar akan tersaji, termasuk Belanda vs Prancis, Belgia vs Swedia, dan Inggris vs Italia.

Jadwal Pekan Ketujuh

Kamis, 12 Oktober 2023

23:00 Latvia vs Armenia.

Jumat, 13 Oktober 2023

01:45 Albania vs Republik Cek

01:45 Andorra vs Kosovo

01:45 Belarusia vs Rumania

01:45 Kroasia vs Turki

01:45 Siprus vs Norway

01:45 Kepulauan Faroe vs Polandia

01:45 Israel vs Swiss

01:45 Spanyol vs Skotlandia

23:00 Estonia vs Azerbaijan.

Sabtu, 14 Oktober 2023

01:45 Austria vs Belgia

01:45 Islandia vs Luksemburg

01:45 Irlandia vs Yunani

01:45 Liechtenstein vs Bosnia & Herzegovina

01:45 Belanda vs Prancis

01:45 Portugal vs Slovakia

20:00 Irlandia Utara vs San Marino

20:00 Ukraina vs Makedonia Utara

23:00 Bulgaria vs Lithuania

23:00 Slovenia vs Finlandia.

Minggu, 15 Oktober 2023

01:45 Denmark vs Kazakstan

01:45 Hungaria vs Serbia

01:45 Italia vs Malta.

Jadwal Pekan Kedelapan

Minggu, 15 Oktober 2023

20:00 Georgia vs Siprus

23:00 Republik Cek vs Kepulauan Faroe

23:00 Swiss vs Belarusia.

Senin, 16 Oktober 2023

01:45 Kosovo vs Israel

01:45 Norwegia vs Spanyol

01:45 Polandia vs Moldova

01:45 Rumania vs Andorra

01:45 Turki vs Latvia

01:45 Wales vs Kroasia

23:00 Azerbaijan vs Austria.

Selasa, 17 Oktober 2023

01:45 Belgia vs Swedia

01:45 Bosnia vs Portugal

01:45 Gibraltar vs Irlandia

01:45 Yunani vs Belanda

01:45 Islandia vs Liechtenstein

01:45 Luksemburg vs Slowakia

23:00 Finlandia vs Kazakstan.

Rabu, 18 Oktober 2023

01:45 Inggris vs Italia

01:45 Lithuania vs Hungaria

01:45 Malta vs Ukraina

01:45 Irlandia Utara vs Slovenia

01:45 San Marino vs Denmark

01:45 Serbia vs Montenegro.