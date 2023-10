Batal Beli Manchester United, Sheikh Jassim Diajak Thomas Zilliacus untuk Akuisisi Inter Milan

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai sumber melaporkan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani telah menarik tawarannya untuk membeli Manchester United, sehingga pengusaha Finlandia Thomas Zilliacus mendesaknya untuk bergabung dan membeli klub top Liga Italia Serie A, khususnya Inter Milan.

Negosiasi pengambilalihan Manchester United telah berlarut-larut selama berbulan-bulan, karena banyak yang mulai percaya bahwa keluarga Glazer tidak benar-benar berniat menjualnya sama sekali.

Bankir Qatar, Sheikh Jassim, dilaporkan telah menawar MU sebesar 5 miliar pound atau Rp 95,6 triliun tetapi, ketika perundingan gagal, dia menarik diri dari proses tersebut. Dengan demikian, hanya tersisa Sir Jim Ratcliffe yang ikut serta untuk membeli saham minoritas.

Pada hari-hari awal proses tersebut, Zilliacus juga menjadi salah seorang yang berminat membeli Setan Merah, tetapi dalam beberapa bulan terakhir dia berfokus untuk mendekati Inter.

Happy to see you have come to the same conclusion I came to a few months ago. Now let's join forces and buy a top Italian club and make it the best in the world! #ManchesterUnited #PremierLeague #UnitedWeStand #SerieA #nerazzurri pic.twitter.com/TGyV7XsAlP