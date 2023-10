Hasil dan Klasemen Liga 1: PSS Sleman vs Persik Kediri Berakhir Imbang 2-2, Bhayangkara FC Tertahan

Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-16: PSM Makassar vs Arema FC 3-0, Bali United dan PSIS Menang

Hasil Liga 1 pekan ke-16, Jumat, 20 Oktober 2023: Bali United vs Persebaya Surabaya 3-1, Persikabo vs PSIS Semarang 2-3,PSM Makassar vs Arema FC 3-0.