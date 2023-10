Jadwal Bola Minggu 29 Oktober 2023: Man United vs Man City; Juga Ada Liverpool, Persija, Inter, AC Milan, PSG

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari WIB, 29-30 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Kompetisi Liga 1 memasuki pekan ke-17. Hari ini ada dua laga yang akan berlangsung, yang sama-sama disiarkan langsung oleh Indosiar. Kedua laga tersebut adalah Persis Solo vs Bhayangkara FC dan PSIS Semarang vs Persija Jakarta.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-10 akan menghadirkan satu laga besar: Manchester United vs Manchester City yang live di SCTV. Selain itu ada pertandingan Liverpool vs Nottingham dan West Ham vs Everton.

Liga Spanyol pekan ke-11 akan menampilkan laga Atletico Madrid vs Alaves. Liga Italia pekan ke-10 diewarnai laga Inter vs AS Roma dan Napoli vs AC Milan. Liga Jerman diisi Eintracht Frankfurt vs Dortmund. Sedangkan Brest vs PSG hadir di Liga Prancis.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan ke-17)

Minggu, 29 Oktober 2023

15.00 Persis Solo vs Bhayangkara FC (Indosiar, Vidio)

19.00 PSIS Semarang vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(Pekan ke-10, live Vidio)

Minggu, 29 Oktober 2023

20:00 West Ham vs Everton

21:00 Aston Villa vs Luton

21:00 Brighton vs Fulham

21:00 Liverpool vs Nottingham

22:30 Manchester United vs Manchester City (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-11, live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 29 Oktober 2023

20:00 Betis vs Osasuna

22:15 Rayo Vallecano vs Real Sociedad

Senin, 30 Oktober 2023

00:30 Ath Bilbao vs Valencia

03:00 Atletico Madrid vs Alaves

Liga Italia

(Pekan ke-10, live Bein Sports)

Minggu, 29 Oktober 2023

18:30 Cagliari vs Frosinone

21:00 Monza vs Udinese

Senin, 30 Oktober 2023

00:00 Inter vs AS Roma

02:45 Napoli vs AC Milan.

Liga Jerman

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

Minggu, 29 Oktober 2023

29.10. 21:30 Eintracht Frankfurt vs Dortmund

23:30 Bayer Leverkusen vs Freiburg.

Liga Prancis

(Pekan ke-10)

Minggu, 29 Oktober 2023

19:00 Brest vs PSG

21:00 Lille vs Monaco

21:00 Metz vs Le Havre

21:00 Montpellier vs Toulouse

23:05 Rennes Strasbourg .

Senin, 30 Oktober 2023

02:45 Marseille vs Lyon.

