Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-18: Persib Bandung Kalahkan Madura United 1-0, Gol Nick Kuipers Jadi Penentu

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 1-0 dalam pertandingan pertama putaran kedua Liga 1 2023/2024 di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu, 1 November 2023.

Kedua silih berganti menyerang dan gagal mencetak gol untuk waktu yang lama. Persib akhirnya bisa menjebol gawang tuan rumah pada menit ke-86, lewat gol Nick Kuipers yang meneruskan umpan Ezra Walian.

Madura United unggul dalam penguasaan bola, mencapai 61 persen. Namun, Persib lebih agresif dalam penyerangan dengan melakukan 6 percobaan tembakan ke gawang lawan, yang semuanya terarah.

Hasil ini menjaga tren posisi Persib Bandung yang tak pernah kalah dalam 11 laga terakhir, termasuk delapan kali menang. Mereka tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 34, terpaut satu poin dari Borneo FC di puncak klasemen.

Madura gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka masih ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 31. Namun, posisinya rawan digeser tiga tim lain yang memiliki nilai 30 dan belum memainkan jadwal pekan ke-18, yakni Rans Nusantara, PSIS Semarang, dan Bali Untied.

Pekan ini Rans akan melawan Persikabo 1973, PSIS menghadapi Bhayangkara FC, dan Bali United menyambangi PSS Sleman.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-18

Rabu, 1 November 2023

Madura United vs Persib Bandung 0-1.

Kamis, 2 November 2023

15:00 Arema FC vs Dewa United (Indosiar, Vidio)

15:00 Persebaya vs Persis Solo (Vidio)

19:00 Borneo vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 Bhayangkara FC vs PSIS Semarang (Vidio)

Jumat, 3 November 2023

15:00 PSS Sleman vs Bali United (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 4 November 2023

15:00 Persikabo 1973 vs Rans Nusantara FC (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

