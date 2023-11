Rekap Hasil Carabao Cup: Liverpool dan Chelsea Lolos ke Perempat Final, Arsenal dan Manchester United Tersingkir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala LIga Inggris (Carabao Cup) pada Kamis dinihari, 2 November 2023, menampilkan pertandingan babak 16 besar. Liverpool dan Chelsea menang, sedangkan Arsenal dan Manchester United tersingkir.

Liverpool melaju ke babak 16 besar setelah menang 2-1 di markas tim Premier League lainnya, Bournemouth. Mereka meraih gol dari Cody Gakpo (menit 31) dan Darwin Nunez (70). Gol Bournemouth diceploskan Justin Kluivert (64).

Chelsea juga lolos berkat kemenangan 2-0 atas Blackburn Rovers, yang berlaga di divisi Championships. Gol mereka dicetak Benoit Badiashile (30) dan Raheem Sterling (59).

Klub raksasa Prmier League lainnya, Manchester United, tak seberuntung Liverpool dan Chelsea. Tim juara bertahan ini kandas setelah takluk 0-3 saat menjamu Newcastle United.

Gawang MU yang dijaga Andre Onana kebobolan oleh gol Miguel Almiron (28), Lewsi Hall (36), dan Joseph Willock (61).

Sementara itu, Arsenal tersingkir setelah kalah dari tim Premier League lainnya, West Ham United. Mereka kalah 1-3 dalam laga di London Stadium.

The Gunners kebobolan oleh gol Ben White (bunuh diri), Mohammed Kudus, dan Jarrod Bowen. Mereka kemudian hanya bisa membalas sekali, lewat gol Martin Odegaard.

Rekap Hasil Carabao Cup

(Babak 16 besar)

West Ham vs Arsenal 3-1

Bournemouth vs Liverpool 1-2

Chelsea vs Blackburn 2-0

Everton vs Burnley 3-0

Ipswich vs Fulham 1-3

Manchester United vs Newcastle United 0-3.

Hasil hari sebelumnya:

Exeter vs Middlesbrough 2-3

Mansfield vs Port Vale 0-1.

