Mantan Gelandang Manchester City Yaya Toure Jadi Asisten Roberto Mancini di Timnas Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Yaya Toure ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Arab Saudi dan akan bekerja bersama manajer Roberto Mancini. Penunjukan Toure itu diumumkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) pada Jumat, 3 November 2023.

Mantan kapten timnas Pantai Gading itu bermain untuk Mancini saat pria Italia itu menjadi manajer klub Liga Inggris, Manchester City. Toure, yang bermain sebagai gelandang, bergabung dengan City dari 2010 hingga 2018, memainkan 230 pertandingan dengan mencetak 59 gol. Dia bermain lebih dari 100 pertandingan internasional dan untuk klub-klub termasuk City, Olimpiakos, AS Monaco, dan Barcelona.

Toure, 40 tahun , memulai karier kepelatihannya empat tahun lalu, bekerja di Olimpiade Donetsk di Ukraina, Akhmat Grozny di Rusia, Standard Liege di Belgia, dan bersama tim U-16 di Tottenham Hotspur, Inggris.

Namun dia merasakan kesempatan untuk bekerja lagi dengan pelatih yang pada Juli 2010 mengontraknya untuk City—di mana mereka memenangi Liga Premier dan Piala FA—terlalu menggoda untuk ditolak.

When Roberto asked if I would join him in Saudi Arabia for this important project, while it was difficult to step away from Standard Liege, I knew it was the right move for me.

I have always looked up to Roberto - so to work with him and learn from him is a perfect fit. https://t.co/3Gyzy9diET