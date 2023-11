Kualifikasi Euro 2024: Cedera Engkel, Gelandang Tottenham Hotspur James Maddison Mundur dari Skuad Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang James Maddison mengundurkan diri dari pertandingan kualifikasi Euro 2024 Inggris melawan Malta dan Makedonia Utara karena cedera engkel. Klub Maddison, Tottenham Hotspur, mengonfirmasi cedera pemainnya itu pada Jumat, 10 Noveber 2023.

Pemain berusia 26 tahun itu digantikan pada masa tambahan waktu babak pertama saat Spurs kalah 1-4 di kandang melawan rivalnya Chelsea setelah terjatuh tanpa kontak dengan pemain lain. Pertandingan tersebut mengakhiri awal tak terkalahkan Ange Postecoglou di Liga Inggris musim ini.

Maddison mencetak tiga gol dan lima assist dalam 11 penampilan Liga Premier sejak pindah ke London utara dari Leicester City yang terdegradasi ke EFL Championship pada Juni lalu.

Dia bergabung dengan daftar cedera panjang di Spurs yang mencakup Micky van de Ven, Richarlison, Ivan Perisic, Ben Davies, dan Manor Solomon.

“Kami dapat mengonfirmasi James Maddison telah ditarik dari skuad Inggris karena cedera pergelangan kaki,” kata Spurs di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. “(Maddison) akan tetap di Hotspur Way untuk rehabilitasi bersama staf medis klub.”

