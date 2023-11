Matchday Pertama Piala Dunia U-17 2023 Usai, Simak Rekap Hasil dan Klasemen Terkini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Matchday pertama Piala Dunia U-17 2023 sudah tuntas digelar. Pada Minggu, 12 November 2023 tak ada lagi kejutan yang terjadi seperti pada hari sebelumnya saat Brasil dan Argentina kalah.

Di Grup E, Timnas Prancis mengalahkan Burkina Faso dengan skor 3-0. Sedangkan Ameruka Serikat menekuk Korea Selatan 3-1. Dari grup F, Venezuela menang 3-0 atas Selandia Baru 3-0, sedangkan Jerman memukul Meksiki 3-1.

Rekap Hasil Piala Dunia U-17 2023

Hasil Jumat, 10 November 2023

Grup A

Panama vs Maroko 0-2

Indonesia vs Ekuador 1-1.

Grup B

Mali vs Uzbekistan 3-0

Spanyol vs Kanada 2-0.

Hasil Sabtu, 11 November 2023

Grup C

Kaledonia Baru vs Inggris 0-10.

Brasil vs Iran 2-3.

Grup D

Jepang vs Polandia 1-0

Argentina vs Senegal 1-2.

Hasil Minggu, 12 November 2023

Grup E

Prancis vs Burkina Faso 3-0

Korea Selatan vs Amerika Serikat 1-3

Grup F

Venezuela vs Selandia Baru 3-0

Meksiko vs Jerman 1-3.

Jadwal Senin, 13 November 2023

16.00 WIB

Stadion Gelora Bung Tomo: Maroko vs Ekuador (Indosiar, Vidio)

Stadion Manahan: Spanyol vs Mali (SCTV, Vidio)

19.00 WIB

Stadion Gelora Bung Tomo: Indonesia vs Panama (SCTV, Indosiar, Vidio).

Stadion Manahan: Uzbekistan vs Kanada (Vidio).

Klasemen Piala Dunia U-17

