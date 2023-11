Jadwal Liga 1 Senin 27 November 2023: 3 Laga, Arema FC vs Persik dan Bhayangkara FC vs Persija Live di Indosiar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Senin, 27 November 2023, akan menampilkan pertandingan pekan ke-20. Dua dari tiga laga itu akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar.

Laga Arema FC vs Persik Kediri akan berlangsung sore hari, mulai 15.00 WIB. Arema kini menempati posisi ke-16 klasemen, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 18. Mereka mulai beranjak bangkit dan tak terkalahkan dalam tiga laga terakhirnya, termasuk sekali menang.

Persik Kediri dalam performa lebih baik. Dua kemenangan dala tiga laga terakhir menempatkan mereka di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 26.

Pada malam hari, mulai 19.00 WIB, ada dua laga yang berlangsung berbarengan. Bhayangkara FC vs Persija Jakarta disiarkan langsung Indosiar. Sedangkan untuk Borneo FC vs Persis Solo, live streaming-nya bisa disimak lewat layanan Vidio.

Bhayangkara FC masih terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 9. Persija Jakarta terus menang dalam dua laga terakhirnya dan kini menghuni posisi kedelapan klasemen dengan nilai 26.

Sementara itu, Borneo FC kini masih ada di puncak klasemen. Mereka mengumpulkan nilai 41, unggul tiga poin dari Persib Bandung yang baru menang 5-1 atas Dewa United. Persis Solo hanya menang sekali dalam lima laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 24.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-20

Kamis, 23 Oktober 2023

Madura United vs Bali United 1-2

Persita Tangerang vs RANS Nusantara 3-0

PSM Makassar vs Persikabo 1973 3-1.

Minggu, 26 November 2023

Persebaya vs PSIS Semarang (Ditunda)

PSS Sleman vs Barito Putera 2-1

Dewa United vs Persib Bandung 1-5.

Senin, 27 Novemeber 2023

15:00 Arema FC vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 Borneo FC vs Persis Solo (Vidio)

19:00 Bhayangkara FC vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

