Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Pekan Terakhir: Perebutan 4 Tiket Tersisa ke Babak 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan kembali berlangsung tengah minggu ini. Rangkaian pertandingan pekan terakhir akan tersaji.

Saat ini sudah ada 12 tim yang lolos ke babak 16 besar. Empat tiket lain masih akan diperebutkan pada Rabu dan Kamis dinihari, 13-14 Desember.

Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions:

Grup A: Bayern Munchen

Grup B: Arsenal, PSV Eindhoven

Grup C: Real Madrid

Grup D: Real Sociedad, Inter Milan

Grup E: Atletico Madrid, Lazio

Grup F: Borussia Dortmund

Grup G: Manchester City, Leipzig

Grup H: Barcelona.

Jadwal Liga Champions

(Pekan keenam, live Vidio)

Rabu, 13 Desember 2023

00:45 Lens vs Sevilla

00:45 PSV vs Arsenal (SCTV)

03:00 FC Copenhagen vs Galatasaray

03:00 Inter Milan vs Real Sociedad

03:00 Manchester United vs Bayern Munchen (SCTV)

03:00 Napoli vs Braga

03:00 Salzburg vs Benfica

03:00 Union Berlin vs Real Madrid

Kamis, 14 Desember 2023

00:45 Crvena Zvezda vs Manchester City (SCTV)

00:45 RB Leipzig vs Young Boys

03:00 Antwerp vs Barcelona

03:00 Atletico Madrid vs Lazio

03:00 Celtic vs Feyenoord

03:00 Dortmund vs PSG

03:00 FC Porto vs Shakhtar Donetsk

03:00 Newcastle vs AC Milan (SCTV).

Melihat posisi klasemen dan jadwal pekan ini, berikut skenario yang bisa terjadi:

Grup A:

Bayern Munchen sudah menjadi juara grup. Copenhagen (5), Galatasaray (5), dan Manchester United masih berpeluang lolos ke babak 16 besar atau ke playoff Liga Europa.

Grup B:

Arsenal dan PSV sudah lolos ke babak 16 besar, dengan Arsenal berstatus juara grup. Lens (5) dan Sevilla (2) masih berebut tiket ke Liga Europa.

Grup C:

Real Madrid sudah lolos sebagai juara grup. Napoli (7) dan Braga (4) akan berebut tiket kedua. Union Berlin (2) masih berpelung lolos ke Liga Europa.

Grup D:

Real Sociedad dan Inter Milan sudah lolos. Sama-sama mengemas nilai 11, keduanya akan berebut posisi juara grup. Salzburg (4) dan Benfica (1) berebut tiket Liga Europa.

Grup E:

Atletico Madrid (11) dan Lazio (10) sudah lolos. Keduanya masih akan berebut posisi juara grup. Feyenoord (6) sudah lolos ke Liga Europa.

Grup F:

Dortmund (19) sudah lolos ke babak 16 besar. PSG (7), Newcastle (5), dan AC Milan (5) masih berebut tiket kedua, juga tiket ke Liga Europa.

Grup G:

Manchester City sudah lolos sebagai juara grup. Leipzig melaju sebagai runner-up. Sedangkan Young Boys lolos ke Liga Europa.

Grup H:

Barcelona (12) sudah lolos ke babak 16 besar. Porto (9) dan Shakhtar (9) berebut tiket kedua.

