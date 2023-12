Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-17: Tottenham Hotspur Kalahkan Nottingham Forest 2-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham Hotspur berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 2-0 dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-17 di The City Ground, Sabtu dini hari, 16 Desember 2023.

Spurs tampil menekan dalam laga ini. Mereka meraih lewat gol Richarlison (menit 45+2) dan Dejan Kulusevski (65). Mereka mampu mempertahankan keunggulan meski harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70, setelah Yves Bissouma mendapat kartu merah.

Forest bukannya tanpa peluang. Mereka bahkan bisa mencetak gol lewat Anthony Elanga pada menit ke-58, namun dibatalkan VAR karena offsiden.

Tottenham meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 33, hanya kalah selisih gol dari Manchester City yang ada di atasnya.

Forest gagal menang untuk kelima kalinya. Mereka ada di posisi ke-16 klasemen denga nilai 14, unggul lima poin dari tim di zona degradasi.

Jadwal Liga Inggris masih akan hadir malam ini, antara lain menampilkan laga Chelsea vs Sheffield United, Manchester City vs Crystal Palace, dan Newcastle vs Fulham.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-17, live Vidio)

Jumat, 15 Desember 2023

Nottingham Forest vs Tottenham 0-2.

Sabtu, 16 Desember 2023

22:00 Bournemouth vs Luton Town

22:00 Chelsea vs Sheffield United

22:00 Manchester City vs Crystal Palace

22:00 Newcastle vs Fulham.

Minggu, 17 Desember 2023

00:30 Burnley vs Everton

21:00 Arsenal vs Brighton

21:00 Brentford vs Aston Villa

21:00 West Ham vs Wolverhampton

23:30 Liverpool vs Manchester United (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 16 36-15 37 2 Arsenal 16 33-15 36 3 Aston Villa 16 35-20 35 4 Manchester City 16 38-18 33 5 Tottenham Hotspur 17 35-23 33 6 Manchester United 16 18-21 27 7 Newcastle United 16 33-21 26 8 Brighton 16 33-28 26 9 West Ham United 16 26-30 24 10 Fulham 16 26-26 21 11 Brentford 16 23-22 19 12 Chelsea 16 26-26 19 13 Wolves 16 21-26 19 14 AFC Bournemouth 16 21-30 19 15 Crystal Palace 16 15-23 16 16 Nottingham Forest 17 17-30 14 17 Everton 16 20-20 13 18 Luton Town 16 17-32 9 19 Burnley 16 16-34 8 20 Sheffield United 16 12-41 8

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan