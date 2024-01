Jadwal Piala Asia 2023 Kamis 25 Januari 2024: 4 Laga Terakhir Babak Grup, Menentukan Nasib Timnas Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala Asia 2023 pada Kamis, 25 Januari 2024, akan menampilkan empat laga terakhir babak penyisihan grup. Nasib Timnas Indonesia akan ikut ditentukan.

Timnas Indonesia gagal lolos sebagai runner-up setelah kalah 1-3 dari Jepang dalam laga Rabu malam. Kini, harapan lolos ada dalam persaingan posisi ketiga terbaik, yang dipengaruhi olah jadwal hari ini.

Simak Jadwal Piala Asia 2023 Hari Ini, Kamis, 25 Januari 2024:

18:30 Korea Selatan vs Malaysia

18:30 Yordania vs Bahrain

22:00 Kirgistan vs Oman

22:00 Arab Saudi vs Thailand.

Yordania sudah lolos dari Grup E, bersama Korea Selatan. Keduanya mengemas nilai 4. Sedangkan Arab Saudi dan Thailand juga sudah melaju dari Grup F.

Bahrain dan Oman akan berebut tiket peringkat ketiga terbaik. Kegagalan mereka bisa membawa berkah bagi Timnas Indonesia. Hal itu bisa disimak dari komposisi klasemen peringkat ketiga terbaik.

Klasemen Urutan Ketiga Terbaik

No Grup Negara Main Selisih Gol Poin 1 C Palestina 3 0 4 2 B Suriah 3 0 4 3 E Bahrain 2 −1 3 4 D Indonesia 3 −3 3 5 A Cina 3 −1 2 6 F Oman 2 −1 1

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Palestina dan Suriah saat ini sudah lolos, sedangkan Cina sudah tersingkir. Nasib Indonesia masih tergantung pada hasil Bahrain dan Oman, yang akan bermain pada Kamis hari ini, 24 Januari 2024

Dua Skenario buat Timnas Indonesia

Tim Garuda memiliki dua skenario untuk lolos ke babak 16 besar. Pertama adalah berharap Bahrain di kalah dengan selisih minimal tiga gol. Lalu, skenario kedua adalah berharap Oman gagal memetik poin penuh kala menghadapi Kirgizstan.

Bila salah satu skenario ini terjadi, Timnas Indonesia akan membuat sejarah dengan melenggang ke babak 16 besar untuk pertama kalinya, setelah terus gagal pada 1996, 2000, 2004, dan 2007.

Pilihan Editor: Rekap Hasil Bola Kamis Dinihari: Liverpool Lolos, Barcelona Tersingkir, Bayern Munchen Menang