H-2 Euro 2024 Dimulai, Begini Cara Menyaksikan Tayangan Laga Piala Eropa

TEMPO.CO, Jakarta - UEFA Euro 2024 atau Piala Eropa akan bergulir di Jerman mulai 14 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Ini merupakan gelaran UEFA Euro atau Piala Eropa edisi ke-17.

Euro 2024 turnamen bagi negara-negara Eropa yang menampilkan 24 kontestan, termasuk Jerman sebagai tuan rumah yang lolos secara otomatis. Dari 24 tim tersebut akan dibagi menjadi 6 grup (Grup A hingga Grup F) yang setiap grupnya terdiri dari empat tim.

Dari 24 tim itu, 21 di antaranya memastikan tiket lewat kualifikasi grup. Sedangkan tiga tim sisanya memastikan tiket putaran final setelah menang dalam final play-off.

Cara menyaksikan pertandingan Euro 2024

Diketahui sebelumnya, UEFA atau Asosiasi Sepak Bola Eropa telah mengumumkan mitra siaran mereka untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan UEFA Euro 2024. Para penonton di seluruh dunia akan dapat menyaksikan rangkaian pertandingan tersebut dengan mitra siaran yang telah ditentukan.

Adapun hak siar UEFA Euro 2024 di Indonesia dipegang oleh MNC Group. Di mana semua pertandingan yang ditayangkan di Indonesia bakal disiarkan secara langsung di MNCTV, RCTI, dan iNews. Sedangkan untuk streaming akan ditayangkan di platform Vision+ dengan sistem langganan berbayar.

Penonton yang ingin menyaksikan rangkaian pertandingan UEFA Euro 2024 secara langsung di HP dapat mengunduh aplikasi Vision+ terlebih dahulu. Setelah itu, Anda dapat berlangganan dan membeli Paket Euro sebesar Rp. 99.000. Dikutip dari laman mncvision.id, dengan membeli paket tersebut penonton dapat menyaksikan rangkaian pertandingan Euro 2024.

Jadwal Pertandingan

UEFA Euro 2024 dimulai di Munich pada Jumat, 14 Juni 2024 dengan laga pembuka Jerman vs Skotlandia pukul 02.00 dinihari WIB. Dilansir dari Skor.id, berikut jadwal lengkap fase grup Euro 2024:

15 Juni 2024

Grup A 02.00 WIB Jerman vs Skotlandia

Grup A 20.00 WIB Hungaria vs Swiss

Grup B 23.00 WIB Spanyol vs Kroasia

16 Juni 2024

Grup B 02.00 WIB Italia vs Albania

Grup D 20.00 WIB Polandia vs Belanda

Grup C 23.00 WIB Slovenia vs Denmark

17 Juni 2024

Grup C 02.00 WIB Serbia vs Inggris

Grup E 20.00 WIB Rumania vs Ukraina

Grup E 23.00 WIB Belgia vs Slovakia

18 Juni 2024

Grup D 02.00 WIB Austria vs Prancis

Grup F 23.00 WIB Turki vs Georgia

19 Juni 2024

Grup F 02.00 WIB Portugal vs Rep. Ceko

Grup B 20.00 WIB Kroasia vs Albania

Grup A 23.00 WIB Jerman vs Hungaria

20 Juni 2024

Grup A 02.00 WIB Skotlandia vs Swiss

Grup C 20.00 WIB Slovenia vs Serbia

Grup C 23.00 WIB Denmark vs Inggris

21 Juni 2024

Grup B 02.00 WIB Spanyol vs Italia

Grup E 20.00 WIB Slovakia vs Ukraina

Grup D 23.00 WIB Polandia vs Austria

22 Juni 2024

Grup D 02.00 WIB Belanda vs Prancis

Grup F 20.00 WIB Georgia vs Rep. Ceko

Grup F 23.00 WIB Turki vs Portugal

23 Juni 2024

Grup E 02.00 WIB Belgia vs Rumania

24 Juni 2024

Grup A 02.00 WIB Skotlandia vs Hungaria

Grup A 02.00 WIB Swiss vs Jerman

25 Juni 2024

Grup B 02.00 WIB Albania vs Spanyol

Grup B 02.00 WIB Kroasia vs Italia

Grup D 23.00 WIB Prancis vs Polandia

Grup D 23.00 WIB Belanda vs Austria

26 Juni 2024

Grup C 02.00 WIB Denmark vs Serbia

Grup C 02.00 WIB Inggris vs Slovenia

Grup E 23.00 WIB Slovakia vs Rumania

Grup E 23.00 WIB Ukraina vs Belgia

27 Juni 2024

Grup F 02.00 WIB Rep. Ceko vs Turki

Grup F 02.00 WIB Georgia vs Portugal

Untuk babak 16 besar akan dimulai pada 29 Juni hingga 2 Juli 2024. Sedangkan perempat final bakal berlangsung selama dua hari, tanggal 5-6 Juli 2024. Dilanjut semifinal tanggal 9-10 Juli dan final Euro 2024 di Berlin pada pada Ahad, 14 Juli 2024 malam waktu setempat atau Senin 15 Juli 2024 dini hari WIB.

