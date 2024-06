Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Kalahkan Filipina dan Lolos ke Putaran Ketiga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda melaju setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Kedua gol Indonesia tercipta di kedua babak. Thom Haye membuka keunggulan Merah Putih pada menit ke-32. Sedangkan gol kedua dicetak Rizky Ridho pada menit ke-56.

Hasil ini membuat pasukan Shin Tae-yong memastikan diri finis di peringkat kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perolehan poinnya (10) tak mungkin dikejar Vietnam (6) yang baru akan bermain melawan Irak Rabu dinihari nanti.

Rekap Hasil Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Irak vs Indonesia 5-1

Filipina vs Vietnam 0-2

Filipina vs Indonesia 1-1

Vietnam vs Irak 0-1

Indonesia vs Vietnam 1-0

Irak vs Filipina 1-0

Vietnam vs Indonesia 0-3

Filipina vs Irak 0-5

Indonesia vs Irak 0-2

Vietnam vs Filipina 3-2

Indonesia vs Filipina 2-0.

Jadwal Sisa Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rabu, 12 Juni 2024

01.00 Irak vs Vietnam.

Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

1. Irak: 5 kali main, 5 kali menang, 15 poin (sudah lolos sebagai juara grup)

2. Indonesia: 6 main, 3 kali menang, 10 poin

3. Vietnam: 5 kali main, 2 kali menang, 6 poin

4. Filipina: 6 kali menang, 0 menang, 1 poin.

Tim Lain yang Juga Lolos

Indonesia lolos ke putaran ketiga bersama Irak dari Grup F. Sedangkan tim yang juga lolos dari grup lain adalah Qatar, Jepang, Korea Selatan, Cina, Oman, Iran, Uzbekistan, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Tiga tiket lain masih diperebutkan.

Putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia. Nantinya, 18 tim yang lolos akan dibagi menjadi tiga grup berisi enam tim.

Dua tim teratas masing-masing grup akan lolos ke putaran final, yang jumlahnya enam tim. Tim urutan tiga dan empat lolos ke putaran keempat.

Pada putaran keempat, enam tim yang lolos akan dibagi dua grup. Juara grup akan lolos ke putaran final, sedangkan dua tim yang jadi runner-up berlaga di putaran kelima, berduel dalam dua leg untuk berebut tiket playoff antar-konfederasi.

