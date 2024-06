Piala Eropa 2024 Dimulai Jumat Malam Ini 14 Juni, Simak Jadwal Siaran Langsungnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen sepak bola Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 akan berlangsung di Jerman mulai Jumat malam ini, 14 Juni, waktu setempat atau Sabtu dinihari WIB, 15 Juni. Rangkaian pertandingannya akan disiarkan langsung RCTI dan MNCTV.

Seperti sebelumnya, turnamen edisi ke-17 ini akan diikuti 24 peserta, termasuk Jerman sebagai tuan rumah yang lolos secara otomatis. Para peserta akan dibagi menjadi 6 grup (Grup A hingga Grup F) yang setiap grupnya terdiri dari empat tim.

Euro 2024 akan digelar di 10 kota yaitu Berlin, Munchen, Dortmund, Stuttgart, Gelsenkirchen, Frankfurt, Hamburg, Dusseldorf, Cologne, dan Leipzig.

Jadwal fase grup akan berisi 36 pertandingan dan berakhir pada 27 Juni 2024 nanti. Juara dan runner-up dari masing-masing grup akan lolos ke fase knockout, ditambah empat tim dari peringkat ketiga terbaik.

Laga pertama Euro 2024 akan menampilkan Jerman vs Skotlandia dari Grup A sebagai laga pembuka yang digelar pada Sabtu 15 Juni 2024 dini hari atau pukul 02.00 WIB.

Pembagian Grup Piala Eropa 2024

Grup A: Jerman, Skotlandia, Hungaria, Swiss.

Grup B: Spanyol, Kroasia, Italia, Albania.

Grup C: Slovenia, Denmark, Serbia, Inggris.

Grup D: Polandia, Belanda, Austria, Prancis.

Grup E: Belgia, Slovakia, Rumania, Ukraina.

Grup F: Turki, Georgia, Portugal, Republik Cek.

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Eropa 2024:

Sabtu, 15 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Jerman vs Skotlandia (RCTI, Vision+)

Pukul 20.00 WIB Hungaria vs Swiss (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Spanyol vs Kroasia (RCTI, Vision+)

Minggu, 16 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Italia vs Albania (RCTI, Vision+)

Pukul 20.00 WIB Polandia vs Belanda (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Slovenia vs Denmark (RCTI, Vision+)

Senin, 17 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Serbia vs Inggris (RCTI, Vision+)

Pukul 20.00 WIB Rumania vs Ukraina (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Belgia vs Slovakia (RCTI, Vision+)

Selasa, 18 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Austria vs Prancis (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Turki vs Georgia (RCTI, Vision+)

Rabu, 19 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Portugal vs Ceko (RCTI, Vision+)

Pukul 20.00 WIB Kroasia vs Albania (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Jerman vs Hungaria (RCTI, Vision+)

Kamis, 20 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Skotlandia vs Swiss (RCTI, Vision+)

Pukul 20.00 WIB Slovenia vs Serbia (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Denmark vs Inggris (RCTI, Vision+)

Jumat, 21 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Spanyol vs Italia (RCTI, Vision+)

Pukul 20.00 WIB Slovakia vs Ukraina (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Polandia vs Austria (RCTI, Vision+)

Sabtu, 22 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Belanda vs Prancis (RCTI, Vision+)

Pukul 20.00 WIB Georgia vs Ceko (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Turki vs Portugal (RCTI, Vision+)

Minggu, 23 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Belgia vs Rumania (RCTI, Vision+)

Senin, 24 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Swiss vs Jerman (RCTI, Vision+)

Pukul 02.00 WIB Skotlandia vs Hungaria (MNCTV, Vision+)

Selasa, 25 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Albania vs Spanyol (MNCTV, Vision+)

Pukul 02.00 WIB Kroasia vs Italia (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Prancis vs Polandia (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Belanda vs Austria (MNCTV, Vision+).

Rabu, 26 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Denmark vs Serbia (MNCTV, Vision+)

Pukul 02.00 WIB Inggris vs Slovenia (RCTI, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Slovakia vs Rumania (MNCTV, Vision+)

Pukul 23.00 WIB Ukraina vs Belgia (RCTI, Vision+)

Kamis, 27 Juni 2024

Pukul 02.00 WIB Georgia vs Portugal (RCTI, Vision+)

Pukul 02.00 WIB Ceko vs Turki (MNCTV, Vision+).

