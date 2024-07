Kondisi Terkini Timnas Inggris Jelang Semifinal Euro 2024 Lawan Belanda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Inggris akan menghadapi Belanda dalam laga semifinal Euro 2024 pada Kamis dinihari, 11 Juli 2024. Duel tersebut bakal berlangsung di BVB Stadion Dortmund, Jerman, mulai pukul 02.00 WIB. Laga ini juga akan disiarkan secara langsung oleh RCTI dan Vision+.

The Three Lions mendapat tambahan kekuatan menjelang pertandingan tersebut menyusul kembalinya Marc Guehi dari hukuman akumulasi kartu kuning. Bek asal Crystal Palace itu, sebelumnya, absen saat Inggris mengalahkan Swiss pada babak perempat final dan posisinya digantikan Ezri Konsa.

Kembalinya Guehi tentu menjadi kabar baik bagi tim asuhan Gareth Southgate mengingat sang pemain merupakan salah satu pilar penting di lini pertahanan Inggris. Secara statistik, dia menjadi pemain dengan catatan ball recovery terbanyak (37 kali) dibanding pemain Inggris lainnya. Ia juga mencatatkan jumlah rata-rata tackle sukses terbanyak setiap pertandingannya (5 kali).

Guehi tak hanya apik dalam bertahan, tetapi juga berperan penting dalam membangun serangan Inggris. Pemain berusia 23 tahun membuat 308 umpan sukses dari 330 kali percobaan dengan persentase 92,75 persen. Enam umpan di antaranya bahkan menjadi umpan kunci ke area pertahanan lawan yang berakhir dengan terciptanya peluang mencetak gol.

Dengan hadirnya Guehi, Southgate diprediksi akan kembali menggunakan formasi andalannya, 4-2-3-1. Ia kemungkinan besar berduet kembali dengan John Stones di jantung pertahanan Inggris dan diapit dua fullback, Kyle Walker (kanan) dan Kieran Trippier (kiri). Formasi itu sempat berubah menjadi 3-4-2-1 saat Guehi absen.

Inggris juga bisa bernapas lega karena enam pemain yang sebelumnya terkena satu kartu kuning, catatannya bakal dihapus ketika turnamen memasuki babak semifinal. Hal ini mengacu pada peraturan Euro yang bakal menghapuskan catatan kartu kuning yang didapat di babak grup, 16 besar, dan perempat final.

Satu-satunya cara seorang pemain diskors untuk final adalah jika mereka mendapat kartu merah di semifinal. Adapun enam pemain Inggris yang sebelumnya mengantongi satu kartu kuning adalah Jude Bellingham, Phil Foden, Conor Gallagher, Kobbie Mainoo,Kieran Trippier, dan Harry Kane.

Duel Inggris vs Belanda di semifinal Euro 2024 akan menjadi pertemuan ke-23 kedua tim sepanjang sejarah. Dari 22 pertandingan sebelumnya, De Oranje unggul dengan tujuh kemenangan, berbanding enam milik The Three Lions dan sisanya berakhir imbang.

