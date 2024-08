Liga 1 2024-2025 Pekan Pertama Tuntas Dimainkan, Simak Jadwal Pekan Kedua dan Top Skor Sementara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 musim 2024-2025 pekan pertama tuntas dimainkan. Rangkaian pertandingan digulirkan mulai Jumat, 9 Agustus lalu, dengan duel juara musim lalu Persib Bandung melawan juara Liga 2 PSBS Biak sebagai pembuka.

Mengawali kiprahnya dengan memainkan pertandingan kandang di Stadion Si Jalak Harupat, Persib menghajar tim promosi PSBS Biak dengan skor 4-1. Dalam laga itu, penyerang andalannya David da Silva mencetak brace. Dua gol lainnya dari rekan senegaranya dari Brasil, Ciro Alves, dan Beckham Putra. Mereka kecolongan satu gol oleh Alexandro.

Kemenangan atas PSBS Biak itu membuat Persib menduduki posisi teratas klasemen sementara liga. Tim asuhan Bojan Hodak unggul dari PSM Makassar, Persija Jakarta, Bali United, Borneo FC, Persebaya Surabaya, dan Persita Tangerang yang sama-sama memetik tiga poin di laga perdananya.

Dari tujuh tim yang mencatat kemenangan di laga perdana, tiga di antaranya diraih di kandang lawan. Ketiganya adalah Persita, Bali United, dan Borneo.

Sementara, catatan untuk tiga tim promosi, dua di antaranya menelan kekalahan, PSBS Biak dan Malut United. Sedangkan Malut United memetik satu poin pertamanya dengan menahan imbang tuan rumah Madura United.

Untuk daftar top skor sementara, Gustavo Almeida dari Persija Jakarta menempati posisi puncak dengan tiga gol. Pemain Brasil ini mencetak hattrick untuk membawa Macan Kemayoran menang 3-0 atas tamunya Barito Putera di Stadion JIS.

Di bawahnya, penyerang Persib yang musim lalu menjadi top skor, David da Silva dengan dua gol. Catatan yang sama ditorehkan Nermin Haljeta dari PSM Makassar dan Privat Mbarga dari Bali United.

Persaingan tim-tim Tanah Air di Liga 1 musim baru ini akan kembali berlanjut mulai Jumat pekan ini. PSBS Biak akan berstatus sebagai tuan rumah menghadapi PSM Makassar dengan jadwal kick-off 15.30 WIB. Laga ini akan berbarengan dengan Malut United vs Persebaya. Malam harinya ada pertandingan Barito Putera vs Madura United.

Berikut rekap hasil pertandingan pekan pertama Liga 1 2024-2025

Persib Bandung vs PSBS Biak (4-1)

PSM Makassar vs Persis Solo (3-0)

Madura United vs Malut United (1-1)

Persija Jakarta vs Barito Putera (3-0)

PSIS Semarang vs Persita Tangerang (0-1)

Persik Kediri vs Bali United (1-3)

Persebaya Surabaya vs PSS Sleman (1-0)

Arema FC vs Dewa United (0-0)

Semen Padang FC vs Borneo FC (1-3)

Jadwal pekan kedua Liga 1 2024-2025

Jumat, 16 Agustus

15.30 WIB

PSBS Biak vs PSM Makassar

Malut United vs Persebaya Surabaya

19.00 WIB

Barito Putera vs Madura United

Sabtu, 17 Agustus

15.30 WIB

Arema FC vs Borneo FC

19.00 WIB

Persis Solo vs PSIS Semarang

Minggu, 18 Agustus

15.30 WIB

Bali United vs Semen Padang

19.00 WIB

Persita Tangerang vs Persija Jakarta

Senin, 19 Agustus

15.30 WIB

PSS Sleman vs Persik Kediri

19.00 WIB

Dewa United vs Persib Bandung

Daftar top skor sementara

3 gol

Gustavo Almeida (Persija Jakarta)

2 gol

David da Silva (Persib Bandung)

Nermin Haljeta (PSM Makassar)

Privat Mbarga (Bali United)

