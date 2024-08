Jadwal Liga 1 dan Preview Pekan Kedua, Ada Ulangan Final Piala Presiden dan Derby Jawa Tengah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga 1 Indonesia 2024-2025 akan memasuki pekan kedua pada Jumat, 15 Agustus 2024. Pekan ini akan menyajikan pertandingan partai ulangan Piala Presiden 2024 hingga Derby Jawa Tengah.

Pertandingan ulangan final Piala Presiden 2024 akan terjadi pada Sabtu, 17 Agustus yang menyajikan laga Arema FC kontra Borneo FC di Stadion Moch. Soepriadi, Blitar pukul 15.30 WIB. Pada pertandingan final Piala Presiden 2024, Arema FC mampu keluar sebagai pemenang lewat babak adu penalti setelah bermain imbang kontra Borneo FC dengan skor 1-1 di waktu normal.

Arema FC tentu ingin menegaskan dominasinya atas Borneo FC. Di sisi lain, Pesut Etam tentu ingin membalas dendam sempat takluk dua kali di partai final Piala Presiden pada edisi 2022 dan 2024.

Selain laga Arema FC vs Borneo FC, ada pertandingan bertajuk Derby Jateng yang mempertemukan Persis Solo kontra PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 19.00 WIB. Pertemuan antara kedua tim kerap berjalan panas dan pada musim lalu, baik Persis Solo serta PSIS Semarang saling mengalahkan dengan mengamankan kemenangan di kandangnya masing-masing.

Selanjutnya ada pertandingan menarik lainnya seperti Bali United kontra Semen Padang, Persita Tangerang menjamu Persija Jakarta, PSS Sleman vs Persik Kediri hingga Dewa United menghadapi Persib Bandung.

Jadwal Liga 1 Indonesia 2024-2025 pekan kedua.

Jumat, 16 Agustus

PSBS Biak vs PSM Makassar 15.30 WIB

Malut United vs Persebaya Surabaya 15.30 WIB

Barito Putera vs Madura United 19.00 WIB

Sabtu, 17 Agustus

Arema FC vs Borneo FC 15.30 WIB

Persis Solo vs PSIS Semarang 19.00 WIB

Minggu, 18 Agustus

Bali United vs Semen Padang 15.30 WIB

Persita Tangerang vs Persija Jakarta 19.00 WIB

Senin, 19 Agustus

PSS Sleman vs Persik Kediri 15.30 WIB

Dewa United vs Persib Bandung 19.00 WIB.

