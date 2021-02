Bekas Gelandang MU Main di Turnamen Mini Banyuwangi

TEMPO.CO, Banyuwangi - Kick off turnamen mini bertajuk Sunrise of Java Cup 2015 akan dimulai hari ini, 30 Juni 2015, pukul 21.00 WIB, di Stadion Diponegoro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Tim tuan rumah, Persewangi All Star akan mengawali laga perdana, berhadapan dengan klub Bhinneka All Star.

Humas Persewangi, Ali Nurfatoni, menargetkan Persewangi meraih kemenangan dalam pertandingan perdananya. Bahkan bisa menjuarai turnamen.

Itu sebabnya, Persewangi diisi oleh pemain yang pernah berlaga di Liga Super Indonesia, di antaranya Otavio Dutra, Slamet Nurcahyo, dan mantan gelandang Manchester United (MU), Eric Djemba-Djemba.

Selain itu ada mantan bomber Persegres, Yusuf Efendi, juga tampil membela Persewangi All Star. “Keberadaan pemain dalam tim itu menunjukkan Persewangi All Star tidak main-main dalam menghadapi turnamen tersebut,” kata Ali dalam rilisnya kepada Tempo, Selasa, 30 Juni 2015.

Adapun Bhineka All Star merupakan nama lain timnas U-23 pada SEA Games di Singapura lalu. Sama dengan Persewangi, Bhineka pun akan tampil all out melawan tuan rumah.

Pelatih Bhineka All Star, Aji Santoso, mengatakan meski berubah nama, tapi materi pemain yang diturunkan dalam ajang tersebut sama, seperti Evan Dimas, Adam Alis, Hansamu Yama, Mukhlis Hadi, dan Paulo Sitanggang. "Kami bawa 20 pemain," ujarnya.

Para pemain Bhineka All Star telah menjajal Stadion Diponegoro pada Senin kemarin. Dalam latihan itu, mereka menggunakan jersey milik Persebaya Surabaya.

Selain All Star dan Bhineka All Star, turnamen yang digelar oleh manajemen Persewangi itu juga diikuti oleh sejumlah klub lainnya, seperti Arema Cronus, dan Bali United Pusam FC. Turnamen ini berhadiahkan satu unit mobil.

IKA NINGTYAS