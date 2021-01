Jadwal Bola: Liga Inggris Dimulai Pekan Ini, Disiarkan RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris musim 2017/2018 akan mulai bergulir akhir pekan ini. Arsenal akan membuka kompetisi dengan menjamu Leicester City pada Sabtu dinihari WIB, 12 Agustus 2017.

Juara bertahan Chelsea akan memulai kiprahnya untuk mempertahankan gelar dengan menjamu Burnley. Liverpool akan berlaga di kandang Watford. Manchester United melawan West Ham. Sedangkan Manchester City ditantang klub promosi Brighton & Hove Albion.

Ada dua pertandingan yang akan disiarkan langsung RCTI pada pekan pertama ini, yakni laga Arsenal dan Manchester United.

Jadwal Liga Inggris pekan pertama:

Sabtu, 12 Agustus 2017

01:45 Arsenal Vs Leicester City (beIN Sports 1, RCTI)

18:30 Watford Vs Liverpool (beIN Sports 1)

21:00 Chelsea Vs Burnley (beIN Sports 1)

21:00 Crystal Palace Vs Huddersfield Town

21:00 Everton Vs Stoke City (beIN Sports 3)

21:00 Southampton Vs Swansea City (beIN Sports 2)

21:00 West Bromwich Albion Vs AFC Bournemouth

23:30 Brighton & Hove Albion Vs Manchester City (beIN Sports 1).

Ahad, 13 Agustus 2017

19:30 Newcastle United Vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 1)

22:00 Manchester United Vs West Ham United (beIN Sports 1, RCTI).

