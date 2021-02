Jadwal Persib dan Klasemen: Krisis Kiper Bikin Was-was

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung mengalami masalah dengan stok penjaga gawang sebelum berlaga melawan Persegres Gresik United, Ahad, 20 Agustus 2017. Dalam latihan Sabtu ini, Muhammad Natshir tak tampak ikut berlatih karena mengalami gangguan pencernaan.

Dokter Tim Persib, Rafi Ghani, mengatakan jika Natshir izin sebelum berangkat ke tempat latihan. Sang kiper merasa tidak memungkinkan mengikuti latihan karena kondisinya itu.

"Ada gangguan pencernaan, kita masih observasi mudah-mudahan sekarang sudah jauh lebih baik," kata Rafi usai tim berlatih.

Absennya Natshir dalam latihan tersebut pun membuat Persib krisis posisi penjaga gawang. Sebab, I Made Wirawan juga belum terlihat berlatih di lapangan. Di posisi kiper, Persib kini hanya diisi Imam Arief Fadillah.

Persib akan berusaha menjaga momentum saat melawan Persegres, setalah tak terkalahkan dalam dua laga sebelumnya. Tim Maung Bandung itu kini bertengger di peringkat ke-12 dengan raihan 25 poin, sedangkan Persegres Gresik United di posisi juru kunci dengan nilai 7.

Jadwal sisa Persib Bandung di putaran kedua:

20 Agustus: Persib Bandung Vs Persegres Gresik United (18.30 WIB)

28 Agustus: Persipura Jayapura Vs Persib Bandung

4 September: Sriwijaya FC Vs Persib Bandung

9 September: Persib Bandung Vs Semen Padang

16 September: Borneo FC Vs Persib Bandung

21 September: Persib Bandung Vs Bali United

24 September: Persib Bandung Vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan Vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung Vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar Vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung Vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan Vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung Vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta Vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.

Hasil lengkap Persib Bandung musim ini:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib.

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib.

Klasemen Persib Bandung:

PERSIB | NS