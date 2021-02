Jadwal Persija Jakarta Vs Semen Padang: Izin Kepolisian Turun

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persija Jakarta melawan Semen Padang dalam laga tunda Shopee Liga 1 2019 telah mendapatkan izin dari kepolisian. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, pada Rabu, 16 Oktober 2019.

Asisten pelatih Persija, Sudirman, mengaku lega dan menyebutnya sebagai kabar baik untuk timnya. “Alhamdulilah jadi kabar baik ketika kami mendapatkan izin bermain di Bekasi tanggal 16 mendatang,” ujar dia seperti dikutip laman Persija.

Persija memang sudah lama tak menjalani pertandingan. Tim ibu kota terakhir kali bertanding saat bersua Borneo FC pada 27 September lalu. Sebelumnya, dua laga kandang Persija menghadapi Persela Lamongan (2 Oktober) dan Borneo FC (6Oktober) terpaksa dibatalkan karena tidak mendapat izin dari kepolisian.

“Jika kita tidak dapat tanggal 16, terus latihan yang terlalu panjang juga kurang bagus, dan terlalu panjang tidak bertanding itu kurang baik juga saya pikir,” kata Sudirman.

Sementara itu pihak Panitia Pelaksana (panpel) pertandingan Persija Jakarta merilis daftar harga tiket pertandingan melawan Semen Padang. Panpel Persija melepas tiga kategori tiket secara daring atau online.

Tiga kategori tersebut di antaranya VVIP yang dibanderol Rp 200 ribu, VIP Regular Rp 120 ribu, dan kelas I Rp 75 ribu. Pemesan bisa membeli tiket itu melalui laman Shopee, loketpersija.com dan go-tix.id. Adapun tiket kelas ekonomi bisa didapatkan di Pengurus Pusat (PP) The Jakmania yang nantinya akan disebar melalui para koordinator wilayah atau korwil.

Ketua Panpel Persija, Haen Rahmawan, berharap Jakmania bisa memberikan dukungan maksimal dengan datang langsung ke Stadion Patriot. Dukungan dari The Jak sangat dibutuhkan untuk bisa mengangkat motivasi pemain di lapangan. “Saya harapkan Jakmania juga dapat memenuhi stadion Patriot agar Persija mendapatkan dukungan maksimal,” tambahnya.

Persija saat ini menempati posisi ke-14 klasemen Liga 1 dengan nilai 20 dari 19 laga. Tim juara bertahan itu hanya unggul satu poin dari Semen Padang yang ada di dasar klasemen.

Hasil lengkap Persija di Liga 1 2019

28 Agustus 2019 Persija Jakarta 0-0 PSM Makassar

24 Agustus 2019 Persebaya 1-1 Persija Jakarta

20 Agustus 2019 Persija Jakarta 3- 0 Kalteng Putra

16 Agustus 2019 Madura United 2-2 Persija Jakarta

10 Agustus 2019 Persija Jakarta 1-1 Bhayangkara FC

03 Agustus 2019 Persija Jakarta 2-2 Arema FC

16 Juli 2019 TIRA Persikabo 5-3 Persija Jakarta

10 Juli 2019 Persija Jakarta 1-1 Persib Bandung

03 Juli 2019 Persija Jakarta 1-0 PSS Sleman

22 Juni 2019 Persela Lamongan 0-0 Persija Jakarta

31 Mei 2019 Bali United 1-0 Persija Jakarta

26 Mei 2019 PSIS Semarang 2-1 Persija Jakarta

20 Mei 2019 PS Barito Putera 1-1 Persija Jakarta.

1 September 2019 Persija Jakarta 0-1 Badak Lampung.

11 September 2019 Persipura 2-0 Persija

15 September 2019 Persija 2-1 PSIS Semarang

19 September 2019 Persija Jakarta 0-1 Bali United

23 September 2019 Persija Jakarta 1-0 Barito Putera

27 September 2019: Borneo FC 1-0 Persija.

2 Oktober 2019: Persija vs Persela (ditunda)

6 Oktober 2019: Persija vs Borneo FC (ditunda)

Jadwal Persija Jakarta selanjutnya:

16 Oktober 2019: Persija vs Semen Padang FC (15.30, Indosiar)

20 Oktober 2019: PSM Makassar vs Persija

24 Oktober 2019: PSS Slemam vs Persija

28 Oktober 2019: Persib vs Persija.