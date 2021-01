Hasil Bola Jumat Dinihari: 2 Laga Liga Spanyol Pekan Ke-16

TEMPO.CO, Jakarta - Osasuna dan Alaves bermain imbang saat menjalani laga pemungkas Liga Spanyol tahun 2020, atau dalam pertandingan pekan ke-16, di Stadion El Sadar, Kamis malam.

Kubu tuan rumah harus kehilangan satu pemain hanya delapan menit setelah sepak mula ketika kiper Ruben Martinez diganjar kartu merah oleh wasit Santiago Jaime Latre karena melanggar Deyverson.

Kartu merah itu memaksa Osasuna menarik keluar penyerang Ante Budimir digantikan kiper Sergio Herrera demi mengawal gawang mereka.

Kendati demikian, tim besutan Jagoa Arrasate tampil dengan daya juang yang patut dipuji untuk mengatasi situasi 10 lawan 11 tersebut.

Kerja keras Osasuna malah berhasil membuahkan keunggulan pada menit ke-67 ketika Roberto Torres menyelesaikan umpan kiriman Enric Gallego dalam sebuah serangan balik yang cepat.

Sayangnya, Oier Sanjurjo melakukan pelanggaran di dalam area terlarang ketika menjatuhkan Joselu sehingga Alaves mendapat hadiah tendangan penalti.

Lucas Perez sukses mengkonversi tendangan penalti dengan mengecoh Herrera untuk membuat skor kembali imbang pada menit ke-75.

Hasil imbang tak mengubah posisi kedua tim di klasemen, Alaves tetap di urutan ke-13 dengan koleksi 18 poin dan Osasuna (13) di posisi kedua dari bawah alias peringkat ke-19.

Pada pertandingan lain, Cristian Portu mengemas gol semata wayang untuk mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun Real Sociedad dengan memastikan kemenangan 1-0 atas tuan rumah Athletic Bilbao.

Kemenangan tersebut mengokohkan Sociedad di posisi ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 29 poin, sedangkan Bilbao tertahan di posisi ke-12 dengan koleksi 18 poin.

Gol yang dibukukan Portu tercipta saat pertandingan baru berusia lima menit. Dari satu skema serangan balik, Portu menyambar umpan silang kiriman pencetak gol terbanyak timnya, Mikel Oyarzabal, yang melakukan penampilan perdananya sejak absen akibat cedera pada 3 Desember silam.

Setelah gol tersebut, Sociedad yang menggenggam kendali permainan terlihat tampil lebih agresif untuk dapat menggandakan keunggulan. Di kubu tuan rumah, Bilbao justru mengendur dan tidak mampu mencatatkan satu pun tembakan ke gawang.

Liga Spanyol

(Live Bein Sport 1)

Hasil Kamis, 31 Desember 2020

Athletic Bilbao vs Real Sociedad 0-1

Osasuna vs Alaves 1-1.

Hasil pekan ke-16 sebelumnya

Sevilla vs Villarreal 2-0

Barcelona vs Eibar 1-1

Cadiz vs Valladolid 0-0

Levante vs Betis 4-3

Granada CF vs Valencia 2-1

Atletico Madrid vs Getafe 1-0

Celta Vigo vs Huesca 2-1

Elche vs Real Madrid 1-1.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico Madrid 14 22 35 2 Real Madrid 16 13 33 3 Real Sociedad 17 14 29 4 Sevilla 14 7 26 5 Villarreal 16 4 26 6 Barcelona 15 14 25 7 Granada 15 -4 24 8 Celta Vigo 16 0 23 9 Cadiz 16 -9 19 10 Real Betis 16 -11 19 11 Levante 15 -1 18 12 Ath Bilbao 16 -1 18 13 Alaves 16 -4 18 14 Getafe 15 -4 17 15 Elche 14 -4 16 16 Eibar 16 -4 16 17 Valencia 16 -2 15 18 Valladolid 16 -9 15 19 Osasuna 15 -10 13 20 SD Huesca 16 -11 12