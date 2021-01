Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Sabtu Malam: Sevilla vs Real Sociedad 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Sevilla vs Sociedad hadir pada pekan ke-18 Liga Spanyol, Sabtu malam, 9 Januari 2021. Pertandingan di Stadion Sanchez Pizjuan ini berakhir dengan skor 3-2.

Sevilla tampil dominan dalam laga kandangnya itu dan menguasai bila hingga 60 persen. Mereka unggul berkat hat-trick Youssef En-Nesyri (menit 4, 7, dan 46). Gol Sociedad tercipta dari bunuh diri Diego Carlos (5) dan Alexander Isak (14).

Hasil ini menjadi kemajuan bagi Sevilla yang sebelumnya ditahan Real Betis 1-1. Namun posisi mereka tak beranjak dari urutan keenam dengan nilai 30, hanya kalah selisih gol dari Sociedad yang ada di atasnya.

Sabtu malam ini masih akan tersaji sejumlah laga, termasuk Granada vs Barcelona dan Osasuna vs Real Madrid. Sedangkan laga Atletico Madrid vs Athletic Bilbao ditunda karena badai salju.

Liga Spanyol

(pekan ke-18, live Bein Sport 1)

Sabtu, 9 Januari 2021

Celta Vigo vs Villarreal 0-4

Sevilla vs Sociedad 3-2

22:15 Atletico Madrid vs Athletic Bilbao (ditunda).

Ahad, 10 Januari 2021

00:30 Granada vs Barcelona

03:00 Osasuna vs Real Madrid

20:00 Levante vs Eibar

22:15 Cadiz vs Alaves.

Senin, 11 Januari 2021

00:30 Elche vs Getafe

03:00 Valladolid vs Valencia.

Selasa, 12 Januari 2021

03:00 Huesca vs Real Betis.

Klasemen Liga Spanyol