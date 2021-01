Klasemen Liga Italia Ahad Dinihari: Sampdoria vs Udinese 2-1, Bologna Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pekan ke-18 pada Ahad dinihari WIB, 17 Januari 2021, menampilkan: Sampdoria vs Udinese 2-1, Bologna vs Verona 1-0, Torino vs Spezia 0-0.

Sampdoria menang 2-1 saat menjamu Udinese. Kebobolan lebih dahulu oleh gol Rodrigo De Paul (55), Sampdoria berbalik unggul berkat penalti Antonio Candreva (67) dan gol Ernesto Torregrossa (81).

Samdoria bangkit setelah sebelumnya dikalahkan Spezia 2-1. Kini mereka menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 23. Sedangkan Udinese di urutan ke-15 dengan nilai 16.

Dalam laga lain, Bologna berhasil meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Verona. Kemenangan itu dipastikan oleh gol penalti Riccardo Orsolini pada menit ke-19.

Bologna mengakhiri rentetan delapan laga tanpa kemenangan dan kini menempati posisi ke-12 dengan nilai 20. Sedangkan Verona di urutan kesembilan dengan nilai 27.

Sementara itu, Torino hanya bermain imbang 0-0 saat menjamu Spezia. Torino gagal memanfaat keunggulan jumlah pemain setelah pada menit ke-8 Lucas Vinali mendapat kartu merah.

Torino gagal menang untuk ketiga kalinya. Kini mereka menempati posisi ke-18 dengan nilai 13. Spezia kehilangan poin pertamanya dalam tiga laga terakhir dan kini ada di posisi ke-14 dengan nilai 18.

Jadwal Liga Italia pada Ahad malam antara lain akan menyajikan laga besar Inter Milan vs Juventus yang live di RCTI.

Hasil dan jadwal Liga Italia

(Pekan ke-18)

Sabtu, 16 Januari 2021

Lazio vs AS Roma 3-0

Bologna vs Verona 1-0

Torino vs Spezia 0-0

Sampdoria vs Udinese 2-1.

Ahad, 17 Januari 2021

18:30 Napoli vs Fiorentina (Bein Sport)

21:00 Crotone vs Benevento (Bein Sport)

21:00 Sassuolo vs Parma (Bein Sport).

Senin, 18 Januari 2021

00:00 Atalanta vs Genoa (RCTI)

02:45 Inter Milan vs Juventus (RCTI).

|

Selasa, 19 Januari 2021

02:45 Cagliari vs AC Milan (RCTI).

Klasemen Liga Italia