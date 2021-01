Klasemen Liga Jerman: Bayer Leverkusen vs Dortmund 2-1, Gladbach Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Jerman pekan ke-17 pada Rabu dinihari, 20 Januari 2021: Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund 2-1, Borussia Moenchengladbach vs Werder Bremen 1-0.

Borussia Moenchengladbach menang tipis 1-0 atas Werder Bremen bekat gol dari sundulan bek Nico Elvedi di babak kedua. Ini adalah kemenangan ketiga Moenchengladbach dalam empat pertandingan liga tahun ini yang melontarkan mereka ke urutan enam klasemen Bundesliga.

Gladbach yang tak diperkuat Breel Embolo karena dituding melanggar aturan lockdown COVID-19 dan Marcus Thuram yang terkena larangan bermain, jarang membahayakan di depan gawang lawan sampai Elveldi yang asal Swiss melepaskan tandukan menawan pada menit ke-55 setelah meneruskan tendangan bebas.

Gladbach sempat dibuat cemas oleh tertaklukkannya kiper Yann Sommer pada menit ke-88, namun beruntung tendangan Milot Rashica membentur tiang gawang untuk mental kembali ke tangan sang penjaga gawang.

Semenit kemudian pemain Werder Leonardo Bittenocurt melepaskan tendangan yang tipis di atas gawang dari jarak 10 meter.

Gladbach yang akan menghadapi Manchester City dalam babak 16 Besar Liga Champions bulan depan sejauh ini tak terkalahkan selama tahun ini dan sudah mengemas 28 poin, sedangkan Werder menduduki peringkat ke-12 dengan 18 poin.

Pemuncak klasemen Bayern Muenchen yang sudah mengumpulkan 36 poin akan bertandang ke Augsburg, Rabu waktu setempat, demikian laporan Reuters.

Dalam laga lain, Bayer Leverkusen menang 3-2 saat menjamu Borussia Dortmund. Gol Leverkusen dicetak Moussa Diaby (14) dan Florian Wirtz (80). Sedangkan gol Dortmund diceploskan Julian Brandt (67).

Leverkusen menggeser Leipzig dari posisi kedua. Mereka mengemas nilai 32, unggul selisih poin dari pesaingnya itu. Dortmund ada di posisi keempat dengan nilai 29.

Hasil Liga Jerman Pekan Ke-17:

Borussia Moenchengladbach vs Werder Bremen 1-0

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund 2-1

Hertha Berlin vs Hoffenheim 0-3

Mainz 05 vs Wolfsburg 0-2.

Klasemen LIga Jerman